Denuncian “despilfarro” de casi $90 millones para un evento en vacaciones de invierno

“Viví Mar del Plata”, una propuesta impulsada por el gobierno municipal para las vacaciones de invierno, se vio envuelta en un polémica por 82 millones de pesos, luego de que la precandidata a concejal por La Libertad Avanza, Cecilia Martínez, denunció, en diálogo con CNN radio, 88.3, el "despilfarro de fondos públicos" en el evento que estuvo a cargo de la ignota empresa 'Mundo Unlimited'.

"Nosotros somos muy estudiosos del gasto para poder hablar con datos concretos de esto, que nosotros decimos un desorden de prioridades. Nos encontramos con un boletín oficial que nos abrió los ojos, donde el Municipio decidió gastar más de 18 millones de pesos en el evento que realizó por las vacaciones de inviernos, y después por contrataciones de shows por una hora por montos de 3 millones. La verdad que para nosotros son gastos desorbitantes", comenzó Martínez

"Vemos carencias en el servicio de salud, vemos carencias en el servicio educativo, docentes, en el CEMA y ver esos gastos. Si la ciudad brillara, no diríamos nada pero la ciudad al necesitar tanto, para nosotros no son gastos prioritarios", señaló la precandidata.

Según la denuncia publicada en la cuenta de Twitter del precandidato a intendente Rolando Demaio, entre las contrataciones más importante se encuentra: "El Sapo Pepe y las Pepas Aventuras en Sapolandia por $3.388.000 y Patrulla Canina por 3.872.000".

¿Consideran PRIORITARIO gastar de nuestro presupuesto MÁS DE SIETE MILLONES de pesos en dos shows de UNA HORA cada uno por vacaciones de invierno? Con nosotros las prioridades van a ser las mismas que las tuyas! Una Ciudad Distinta en una Argentina Distinta pic.twitter.com/zYQxyvJawg — Rolando Demaio (@rolandodemaio) July 27, 2023

Además, el EMtur organizó un evento, bajo el rótulo "servicios varios, vacaciones de invierno, idea creativa producción técnica, logística, Mar del Plata en vivo" por $82.000.000, lo que en total da una cuenta superior $90.000.000.

"Cuando hablamos sobre el déficit municipal, no es hablar desde el punto de vista económico. Nosotros lo decimos como un todo. Hay centros de salud que están a la miseria, servicios que no se pueden concretar porque no se consiguen personal. La última lluvia había jardines municipales que entraba la lluvia por la ventana", señaló Martínez.

"Nosotros decimos que esto se podía hacer y organizar desde el sector privado, cediendo el espacio público y hacerlo igual. Para una ciudad que falta tanto me parece mucho dinero", concluyó.

ESCUCHÁ LA NOTA