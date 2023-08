Círculo visita a Sansinena con la ilusión de ganar después de nueve partidos

Tras el empate ante el puntero y la posterior fecha libre, Círculo Deportivo visitará este miércoles a las 19 a Sansinena de General Cerri, por la jornada 24° de la Zona 1 del Federal A.

En su última presentación, el elenco otamendino hizo un gran partido ante el puntero de la Zona 1, pero dos minutos fatales sobre el cierre del partido valieron para que los bahienses igualen el encuentro y le arrebaten el sueño al "Papero", que necesitaba de manera urgente los tres puntos.

Los dirigidos por el marplatense Damián García salieron a buscarlo de entrada y a los 7' se pusieron en ventaja tras un córner y una buena definición de Facundo Cozzi. En el resto de la etapa, Martínez y Enriquez lucharon y aguantaron, el medio se plantó firme y la defensa desactivó los intentos aurinegros.

El complemento volvió a mostrar mejor al dueño de casa y golpeó de nuevo a los 7'. Una mano clara en el borde del área terminó en el penal que Imanol Enríquez canjeó por gol, con un disparo al palo izquierdo de Champagne que eligió el otro lado.

No sufrió tanto y parecía todo controlado. Parecía. Porque a los 47', nadie la pudo sacar, la pelota le quedó a Nadir Hadad y remató ante el intento desesperado de Tursi para poner el 2-1. No quedaba demasiado tiempo, pero Círculo no la pudo ni supo tener. Pereyra jugó hacia atrás, Scasserra la dividió y Olimpo arrancó, sumó pases como no había hecho a lo largo de la tarde, Ramírez se la dejó dormida a Santiago Gutiérrez y el "18" sacó un derechazo letal que se clavó contra el caño derecho y en el corazón de todo Círculo.

Con la igualdad, el "Papero" volvió a quedar en última posición con 16 unidades, a dos puntos del antepenúltimo, Liniers de Bahía Blanca. Por su parte, Sansinena está en el cuarto puesto -en zona de Reducido- con 29 puntos. Después de nueve encuentros sin ganar, Círculo tiene la necesidad de cortar la mala racha, como sea.