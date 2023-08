Kicillof: "Mar del Plata es uno de los Polos industriales y productivos fundamentales de la Provincia"

Tal como estaba previsto y había anunciado este portal de noticias, el gobernador Axel Kicillof llegó a Mar del Plata para desplegar una amplia agenda de actividades junto a la precandidata a intendenta Fernanda Raverta a la que buscará darle un nuevo respaldo en su intento eleccionista.

Ya en su rol de candidato, Kicillof arribó este miércoles al teatro Auditorium para iniciar la agenda de actividades junto a Raverta para tomar contacto con los medios de prensa luego de visitar una ronda de negocios que organiza el ministerio de la Produccion de la Provincia de Buenos Aires. Unos 200 empresarios de la ciudad y la región se presentan en esa actividad.

La jornada del Gobernador en Mar del Plata incluirá una visita al avance de la emblemática obra de Circunvalación que puso en marcha en los últimos meses luego de tantos años de promesas, también visitará dos barrios que accedieron al servicio de agua y cloacas por iniciativa del programa OPISU y concluirá en la Facultad con el cierre de la actividad de la “Jornada por el Derecho al Disfrute” que se celebrará organizada por la Jefatura de Asesores del Gobernador a cargo de Carlos Bianco donde habrá oradores como el ministro Augusto Costa y Florencia Saintout.

"Es un honor que puedas estar nuevamente en Mar del Plata", dijo Raverta a modo de bienvenida del evento, acompañada por Gustavo Pulti. "Acá, comerciantes y pequeñas y medianas empresas se encuentran para ver potenciados sus proyectos laborales y sus emprendimientos, ya que todos los días se pone un gran esfuerzo y, me gusta decir, que ese esfuerzo que hacen, debe ser acompañado por la gestión local. Este evento tiene la institucionalidad de la Provincia y no es el primero que se hace aquí, en Mar del Plata, pero desearíamos también en algún momento tenga alcance local", agregó la precandidata a Intendenta.

Kicillof, a su turno, agradeció a los presentes, saludó a Gustavo Pulti y a Fernanda Raverta de quien dijo "va a ser la próxima intendenta de Mar del Plata". Tras ello, enumeró las 13 rondas de negocios desarrolladas en todo el territorio provincial y "hoy están participando acá 250 empresas y eso es un orgullo realmente, donde muchos de ustedes pueden planificar con el Estado y con nuestro Banco, acá las inversiones las hacen los empresarios y empresarias de nuestra Provincia", dijo.

Kicillof contó que "la veda me impide hacer algunos anuncios, pero respetuosamente voy a compartir con ustedes algunas apreciaciones propias", porque "me tocó recorrer Mar del Plata en otros épocas, cuando el turismo estaba pinchado. Recuerdo que con Fernanda (Raverta) recorrimos aquellos años 2017, era pésima la actividad y se caía la industria. En el gobierno anterior hubo 7 u 8 meses que no tuvo ministro de la Producción en la provincia. Y esta área que hoy organiza esta ronda de negocios, que potencia el turismo y la producción, que acompaña a los emprendedores, que potencia los Parques Industriales, es parte de un modelo distinto".

"Podemos discutir si es peor o mejor para el país endeudarse, si es bueno o malo tener tarifas en dólares, y son realidades de lo que se vivió hace algunos años atrás y donde la tasa de interés era el doble que la inflación...recuerdo reunido con muchos de ustedes hace poco cuando me decían que descontar un cheque era altísimo; acá se discuten dos modelos de país", declaró el mandatario, al lado del ministro Augusto Costa quien será también uno de los oradores de la jornada desarrollada en la Universidad de Mar del Plata.

Kicillof en el tramo final de su discurso, le dijo a los empresarios que "en Mar del Plata ponemos muchas expectativas, es uno de los Polos industriales y productivos fundamentales de la Provincia. Por eso para nosotros invertimos en el Puerto, en los barrios, en la Circunvalación, tenemos planes pro pandemia y post pandemia para sostener el turismo y los destinos bonaerenses con un Estado que lo acompaña".

"Sepan que cuando se vaya a elegir a los representantes, se va a elegir eso, un Estado presente, con derechos, que planifique y que de respuestas; en la Provincia hicimos mucho, porque una temporada récord de turismo, en verano y en inverno, no es casualidad. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes el empeño que ponen, el esfuerzo, pero no puede reposar Mar del Plata en su turismo. Está bien Fernanda cuando hablas del motor productivo de la ciudad porque la ciudad es clave en ese sentido, dando mas valor y mas riqueza: solo falta una intendenta como Fernanda Ravera para que se haga realidad", cerró el Gobernador avalando y dandole un espaldarazo a la marplatense frente a 200 empresarios y empresarias.