Luis Petri: "No tenía ninguna expectativa sobre la posición de Vidal"

Luis Petri, precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio por el espacio de Patricia Bullrich, remarcó en CNN Radio sobre la decisión de María Eugenia Vidal de apoyar la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta: "No me genera ninguna reflexión porque no tenía ninguna expectativa respecto a su posición".

"Sí sé que dentro de su entorno se generaron sentimiento encontrados teniendo en cuenta las posiciones iniciales que ella había tomado y garantizando una supuesta neutralidad", contó Petri en CNN Primera Mañana, con Pepe Gil Vidal. Y remarcó que al final, el voto de cada dirigente es igual a la de cualquier ciudadano.

"Las definiciones de los políticos es parte de la comidilla política, pero no le importa mucho a la gente", agregó. Y focalizó que lo más importante es centrarse en cómo resolverán el problema de la inflación, "que deposita día tras día a miles de argentinos bajo la línea de pobreza e impide que los argentinos lleguen a fin de mes". Además de otros temas como la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico.

El aspirante a la vicepresidencia confirmó que está en tratativas el uso de un búnker común para las elecciones primarias, aunque desde su espacio ratificó que la mayor preocuación surge por la garantía sobre la fiscalización de los votos. Y destacó: "Después del 13 vamos a estar juntos, no hay ninguna duda de eso porque hay voluntad de ambos y es un pedido de la ciudadanía, que el espacio esté más fortalecido que nunca".

En cuanto a la nueva disposición de la elevación del piso de ganancias comentó: "El meollo de la cuestion es resolver el problema inflacionario, que genera estas distorsiones que increíblemente comenzamos a normalizar. Es por eso que hay que resolver el gasto público y fiscal".

Y detalló: "Estamos hablando de elevar el piso de ganancias, de controles de precios, de restricciones a las importaciones y exportaciones, de cepos, de atraso cambiario, de paritarias que se resuelven con niveles de incrementos por debajo de la inflación, de una inflación del 120% anual".

En tanto que abogó por un Estado "austero" y que ajuste a la política y no a los argentinos por inflación. Y adelantó que a partir del 10 de diciembre pondrán bajo lupa los gastos del Estado.

También habló sobre el cepo cambiario: "Nosotros decimos de eliminarlo lo antes posible, no el primer día. Cada día que nos demoremos y que pasa es un día perdido para que ingresen dólares e inversiones. Estamos pensando en incorporar una cláusula en la carta del BCRA que prohiba la inclusión de cepos. Necesitamos un BC independiente, hoy es un cajero automático del Tesoro, y no cumple su rol de ser custodio de la moneda".

"No se puede ser neutral, o se lucha o se es cómplice y encubridor", remarcó Petri. Y destacó que bajo la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, la precandidata demostró que se lo puede combatir y hacer retroceder, ya que hubo récord en incautaciones y detenciones.

Petri calificó como "calamitosa" la política de este gobierno en este tema. Y argumentó: "Se eliminó la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotrágico, toda una señal. Se eliminó la Dirección de Inteligencia Penitenciaria en los penales, que te permitía evitar motines y fugas y permite saber cómo están operando las organizaciones criminales, que hoy son lideradas por narcos presos que dirigen desde las cárceles".

Y denunció que "no hay voluntad política" para hacer cumplir una ley de su autoría aprobada en 2017, que prohibía el uso de celulares dentro de las cárceles y establecía la obligatoriedad en la colocación de inhibidores de señal.

"Hay que utilizar todos los recursos del Estado, para desbaratar las bandas desde inteligencia criminal hasta el abordaje en las fronteras de las fuerzas de seguridad y gendarmería o fuerzas armadas. En esto tenemos que utilizar los recursos del Estado y debemos modificar la legislación porque tenemos penas bajas por narcotráfico", puntualizó. Y sentenció que hay que quitarles el poder de fuego a las organizaciones criminales, que es el dinero.