Marplatenses atrapados en Hawái: "Estuve 8 horas flotando en el agua para escapar de las llamas"

El horror que ocasionó el huracán Dora y los posteriores incendios en Hawái, no dejan de sorprender al mundo por la brutalidad de las imágenes y la cifra de víctimas fatales.

Entre los miles de evacuados en la isla de Maui, una de las más afectadas por los incendios, se encuentran Melany Yáñez y Nicolas Vasquez, dos marplatenses que salvaron su vida de milagro y contaron la traumática situación en diálogo con UPM de Radio Mitre.

"Estamos con tres amigos en un refugio. Todo empezó a las 5 de la mañana, cuando empezamos a escuchar el viento en la casa. Nos quedamos sin internet y sin luz. Nadie nos informó nada. A las 16 comenzamos a ver que había fuego en la montaña. Y pensamos. 'Lo van a venir a apagar'. Nunca pensas que te va a pasar algo", comenzó la joven.

Y siguió: "Despúes de eso empezamos a ver todo negro y tipo 16.30 uno de los chicos dice. 'Tenemos que irnos', a lo que les dije 'sos re exajerados'. Metí todo en una valija y cuando salgo estava todo negro, caia fuego. No paraba de caer fuego encima nuestro".

"Llegué a la puerta, suelto la valija y solo se veía fuego, en todas las casas a nuestro alrededor. Nadie nos vino a evacuar, no sabíamos nada, era todo incertidumbre. Empezamos a correr, en el medio de la nada", señaló Melany.

Al ser consultado por su compañero, Nicolas Vazquez, otro marplatense atrapado por esta tragedia, la joven señaló: "Nico estuvo 8 horas en el mar flotando hasta que los vivieron a buscar los bomberos a las 3 de la mañana".

Por su parte, Nicolas, quien estuvo al borde de la muerte, contó su experiencia en primera persona: "Recién al encontrar a Melany en el refugio, pude comunicarme con mi familia. Yo estaba en el auto, quedé encerrado en medio del incendio. Se me cruzaron muchas cosas en la cabeza", comenzó el marplatense, notablemente emocionado.

"Tenía mucho miedo, ya que tenía el humo encima mío, no podía respirar, el viento no cesaba. Tenía que sumergirme para no respirar eso. Me tapé la cara con una remera para usarla de barbijo, los ojos me ardían. Estuve 8 horas ahí, en el agua de espalda al incendio, ya que no podía mirar por el viento", indicó.

Luego Nicolas señaló que debió "esperar a que se quemen todos los autos estacionados en la costa. Me tuve que quedar esperando ahí y viendo las explosiones. Recién para las 12 de la noche me pude acercar a las piedras, pero el humo y las ráfagas seguían".

Para finalizar, el joven relató la parte más traumática de su experiencia: "Recién a las 3 vinieron los bomberos y me llevaron a un refugio. La verdad que la pasé muy mal, vi gente morir. Tengo que esa imagen en la cabeza"

Los jóvenes señalaron además, que hasta el momento las autoridades argentinas no se comunicaron con ellos para intentar solucionar la pérdida de los pasaportes y documentación.

Por su parte, desde Mitre y El Marplatense se logró llevar adelante la comunicación con fuentes del Gobierno Provincial y municipales, quienes advirtieron que están trabajando para ayudar a todos los argentinos afectados por esta situación.

