Dólar hoy y dólar blue: a cuánto cotiza y cuál es el precio este 16 de agosto, tras las elecciones PASO 2023

Todas las instancias de la jornada cambiaria de este miércoles, en una cobertura en directo.

16.08.2023 12:18

Imparable, el blue llega ahora a los $ 790

Sube otros diez pesos y se acerca a los $ 800. En lo que va del día, el dólar paralelo subió $ 60.

16.08.2023 12:15

El dólar blue sube otros $ 5 y llega a $ 780

El dólar del mercado paralelo sube este miércoles $ 50 y llega a $ 780, en las principales casas de cambio.

16.08.2023 11:28

El blue sigue subiendo: ahora cotiza a $ 775

Tras comenzar el día con un alza de $ 35, ahora el dólar paralelo se vende $ 10 más caro y llega a $ 775.

16.08.2023 11:19

Después de cerrar el martes con un precio de venta de $ 730, el dólar blue aumenta $ 35 y llega a los $ 765. Para la compra cotiza a $ 755.

16.08.2023 11:00

De acuerdo al índice que elabora JP Morgan, el riesgo país permanece en 2.172 puntos básicos.

16.08.2023 10:32

En julio, la deuda pública bruta nacional batió otro récord: ascendió a un monto total equivalente a US$ 405.594 millones, de los cuales US$ 403.081 millones se encuentran en situación de pago normal. En tanto, el mes pasado las reservas brutas del Banco Central cayeron en US$ 3.834 millones.

Con relación a junio, “la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente a US$ 1.778 millones. La variación se explica por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera en US$ 452 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 1.326 millones”, según los datos de la Secretaría de Finanzas. Leer más.

16.08.2023 10:04

El Gobierno tomó nota del fuerte impacto de la devaluación y se lanzó de lleno a contener la ola de remarcaciones. La herramienta que eligió no es nueva: un mega acuerdo de precios que busca ir más allá de la canasta de consumo masivo, para alcanzar también a la industria plástica, siderúrgica, automotriz, construcción y el rubro energético. En total, más de una docena de sectores.

16.08.2023 10:04

La meta del equipo de Massa es una carrera contra reloj. Fuentes del equipo económico reconocen que en las últimas horas hubo remarcaciones en la carne, aceites y materiales de construcción, y que el margen de acción es limitado tras la devaluación. Leer más.

16.08.2023 09:30

Bajo emoción violenta por los resultados de las PASO, el Gobierno redobló las presiones para frenar la ola de remarcaciones. Tras dos ruedas convulsionadas en lo financiero, la nueva unidad para combatir a la inflación que conduce el director de la Aduana, Guillermo Michel, aspira a que las empresas encorsetadas en Precios Justos renueven el acuerdo con una suba tope del 5% por mes durante los próximos 90 días. El funcionario sostuvo que prevén otorgar medidas de alivio fiscal para compensar la última devaluación del dólar oficial.

Michel fue designado este lunes como "líder" coordinador de un equipo, que integran el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. En los hechos, el jefe de la Aduana pasó a ocupar el lugar de Tombolini, y quedó como máximo responsable de negociar con empresas y cámaras sectoriales. Leer más.

16.08.2023 09:05

Shell y Puma aumentan este miércoles los precios de la nafta un 12,5%. YPF, tras la suba del 4,5% que tuvo a principios de agosto, anunció que por ahora no tomará una decisión similar.

La medida fue tomada el mismo día en el que se dio a conocer que la inflación de julio fue del 6,3%, aunque se espera que la de agosto supere el 14%, tras la devaluación del dólar de los últimos días.

Tras la decisión del Ministerio de Economía de modificar la cotización de la divisa estadounidense, los precios de los combustibles registraban un retraso de aproximadamente un 35% y la brecha con los países vecinos había alcanzado el 50%. Leer más.

16.08.2023 08:27

Sergio Massa devaluó 'sólo' por US$ 1.000 millones y para que no lo 'cambien' por Milei en la mesa del FMI

En el último mes y medio las negociaciones entre el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario fueron tirantes. El organismo insistió en que para que la Argentina accediera al desembolso de junio -sin haber cumplido metas del primer trimestre-, el país debía subir el precio del dólar y la tasa para corregir los desequilibrios.

Massa se negó al pedido del FMI. El organismo siguió presionando, incluso a través de un informe en el que señalaba que el tipo de cambio estaba atrasado, mientras una misión de Economía negociaba en Washington sin resultados.

Finalmente el ministro logró que se firmara un acuerdo de entendimiento técnico sin devaluar, un pasaporte para ir a una reunión con el Board la semana próxima y en la que se aprobaría un desembolso por dos tramos (uno correspondiente a junio y otro a septiembre) equivalente a US$ 7.500 millones. Leer más.

16.08.2023 07:53

El dólar blue cerró el martes a $730

La divisa estadounidense comercializada en el mercado paralelo saltó 45 pesos en sólo una jornada y parece no encontrar su techo con el correr de los días tras las PASO.

Fuente: Clarín