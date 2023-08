Tras las PASO, Montenegro le pidió a la oposición que "labure"

Luego de la abultada victoria de Guillermo Montenegro en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el intendente de General Pueyrredon aseguró que "siempre" defenderá a su ciudad y se pelearía "con cualquiera" por Mar del Plata.

"Uno lo vive con intensidad, pero al otro día uno debe seguir escuchando y buscando una solución a los problemas. La diferencia con las elecciones de 2019 es que en ese momento tenía dos chicos. Cuando estás en la gestión, pensás en los problemas que tenés. El jueves tuve una reunión con vecinos y pensaba en el alerta por viento, mi responsabilidad estaba en administrar", señaló Montenegro en diálogo con CNN (FM 88.3).

En cuanto a la decisión de no realizar una campaña demasiado trabajada, indicó: "Fue la decisión que tomé desde el principio. El vecino me confió lo que debe hacer el intendente, que es laburar y estar en la calle. Una contienda electoral no puede correrte del eje. Tengo que estar avocado a eso, sino le faltaría el respeto a ellos. Hablo con los medios cuando pasa algo en la ciudad y siempre busco resolver las problemáticas de Mar del Plata".

"Defendemos al que labura y al que se levanta temprano. Cuando toman tierras, me dicen que haga algo y en eso fuimos estrictos. Ponemos el estado al servicio del privado, que es el que genera empleo. Hay que pensar en el Parque Industrial, en Lamb Weston y en una Mar del Plata de los doce meses, como también en las habilitaciones automáticas de los comercios", agregó el jefe comunal.

"Se opusieron al reconocimiento facial, cuando solo reconocemos a una persona con pedido de captura para hacer efectiva esa detención. Eso no lo puedo creer todavía. Dijeron muchas cosas sobre este tema. Yo les pido que laburen y se preocupen por los problemas de los marplatenses, que es la seguridad. Los vecinos piden eso, que no discutamos. Si tenés un problema como el de la zona roja, hay que resolverlo y eso hicimos", puntualizó Montenegro.

"Mi trabajo hasta octubre va a ser el mismo. El Parque Industrial era la mitad cuando llegué y se terminó, ahora -entre otras cosas- buscamos ser la primera ciudad en metros cuadrados construidos. No me sirven solo a mi los proyectos, le sirven a la ciudad. Pensar que es bueno para un gobierno, es un error. No sé si voy a estar cuando se terminen, solo sé que es bueno para los marplatenses", acotó.

"Tengo menos empleados que cuando llegué. No hay viáticos, ni nadie paga celulares o autos. Cuando decidimos no cobrar el aguinaldo, fue para ayudar. Para seguir defendiendo a los marplatenses. No dejo de ser intendente a las 20, lo soy las 24 horas. Leo los mensajes, me duelen e intento resolverlos. Y lo voy a seguir haciendo, pensando en el Parque Industrial y el Puerto. Siempre voy a defender a mi ciudad y me voy a pelear con cualquiera. En el medio, seguiremos con el empleo, buscando más eficiencia con el Estado y siendo transparentes", expresó el intendente.

En última instancia, y si bien reconoció que la elección es de la gente y no se sorprendió ante el triunfo de Milei en Batán, al ser consultado por las diferencias entre sus competidores, afirmó que la "mejor opción" es la de Bullrich porque tienen "valores diferentes".