Aumento en Mar del Plata: Montenegro dijo no va a aceptar el boleto de colectivo a $357

Este jueves, los empresarios del transporte presentaron un pedido ante el HCD de aumento del boleto a $357. Ante lo cual, el intendente Guillermo Montenegro expresó que llevarlo a ese precio "en este contexto de desconcierto, sin mercado y con una inflación extrema es inadmisible".

"No voy a permitir que se aprovechen de la gente que viaja todos los días para ir a laburar, para buscar a los chicos a la escuela, ver amigos o a la familia. Porque siempre los defendí y lo voy a seguir haciendo", agregó el Jefe Comunal.

Asimismo, remarcó que "la fácil sería decir que como soy intendente no tengo decisión en la economía que afecta la vida de todos los argentinos. Pero me hago cargo de los problemas y, en donde pueda, voy a meterme para buscar soluciones o cambios siempre que sea necesario. Aunque esto signifique pelearme con quien me tenga pelear. Porque mi responsabilidad es defender a los vecinos de mi ciudad".

Actualmente el boleto de colectivo tiene un valor de $165,77, por lo tanto el aumento sería de un 115%. El pedido pasará a comisión de Movilidad Urbana y será evaluado.

De todas maneras, el Intendente manifestó que "nunca le saqué el culo a la jeringa. Siempre me hice cargo. De la misma manera, no voy a aceptar el boleto a $357".