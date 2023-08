Guido Zack: “La dolarización no es practicable”

Guido Zack, director de Economía de Fundar, analizó con CNN Radio la propuesta de dolarización de la economía Argentina y sus implicaciones. "Nadie está dispuesto a prestarle plata a Argentina", expresó.

"Suavizan la idea de la dolarización porque no es practicable. No hay manera de dolarizar una economía sin dólares. Además, no resuelve los problemas de Argentina porque para dolarizar hay que implementar un tipo de cambio muy elevado", señaló en Regreso CNN de Federico Seeber.

Zack, sostuvo que "Javier Milei dijo que necesita 35 mil millones de dólares para dolarizar, pero nadie está dispuesto a prestarle esa plata a Argentina. Milei dice que nos van a prestar dólares a un costo menor y no va a pasar eso".

El director de Economía de Fundar también discutió el concepto de economía bimonetaria que ya vive Argentina. "De las tres funciones que tiene el dinero, en Argentina dos de esas funciones las cumple el peso y una el dólar", explicó.

En este contexto, subrayó que esta situación genera problemas, principalmente la inflación, y planteó la importancia de controlarla como un paso fundamental hacia la estabilización económica.

"Si se acomoda la economía argentina, por qué dar el paso a dolarizar y no mantener la moneda local que no limita el accionar de la política monetaria y cambiaria", reflexionó Zack.

En esta línea, advirtió que "atados al dólar también entraríamos en una dinámica peligrosa porque dejaríamos de tener política cambiaria que es la política que utilizan todos los países de América Latina cuando hay una crisis internacional".

"Lo irreversible de la dolarización es que el Estado se queda sin herramientas de política", concluyó.