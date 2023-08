Paula Bosco: "Siento que viví, morí y renací muchas veces"

Paula Bosco es artista textil nacida en la provincia de Córdoba y actualmente radicada en Londres. Su práctica artística se enfoca principalmente dentro del universo textil trabajando con tintes botánicos y pigmentos naturales para producir sus propias pinturas.

Comenzó la carrera artística trabajando como diseñadora de moda. En el año 2009, creó su propia marca de indumentaria que la ayudó a ampliar los conocimientos en dierentes técnicas textiles.

En el año 2017 sintió la profunda necesidad de un cambio radical motivada por el deseo de crecer personal y profesionalmente. Se radicó en Londres y se especializó en diseño textil en una de las universidades más prestigiosas de Reino Unido.

Allí se propuso ser un agente de cambio mediante su arte, usandolo como vehículo de expresión para hablar y crear conciencia en nombre del desarrollo sostenible y creando el Paula Bosco Studio.

Con una profunda sensibilidad Paula refleja en sus obras el compromiso con la conciencia ambiental y la vida consciente. Por esto la convoqué a dividir por letras su +Chance!

+ = Tu lado más positivo / Mi lado que cree que todo es posible

C = ¿Cuándo se despertó en vos la vocación de lo que estas haciendo? / Siento que desde el mismo momento en que nuestra alma encarna en nuestro ser físico, eso viene dado. Luego está en uno saber reconocerse y vivir en coherencia con ese llamado. En mi caso, siento que desde niña la artista vive en mi.

H = ¿Hacia dónde vas en este mundo actual? / Hacia la mejor versión de mi.

A = ¿Alguna vez pensaste en dejar todo para comenzar una nueva vida? / No solo lo he pensado sino que lo he experienciado ya sea a través de una decisión consciente o por que la vida así me lo presentó. Siento que viví, morí y renací muchas veces.

N = ¿Nunca le dirías Si a qué? / A los miedos.

C = ¿Como conectas con tu lado espiritual? / De muchas maneras: Estando en soledad o acompañada de gente que me hace bien, creando, bailando, contemplando, agradeciendo, en el dolor, en los momentos felices.

E = ¿Esperas volver en otra vida y haciendo qué? / Me identifico mucho con algo que dijo Sylvia Plath alguna vez: “Nunca puedo leer todos los libros que quiero. Nunca podré ser toda la gente que quiero y vivir todas las vidas que quiero. Nunca puedo entrenarme en todas las habilidades que quiero. ¿Y por qué quiero? Quiero vivir y sentir todos los matices, tonos y variaciones de experiencia mental y física posibles en mi vida." Ojalá vuelva

Chacha Durán | @chachaduran

Locutor Nacional . Conductor Radio y Tv.

CNN Radio Argentina y La 100 MDP.