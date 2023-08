Montenegro: "No vamos a permitir los saqueos en Mar del Plata"

A raíz de los saqueos y robos en distintas provincias del país, sumado a los rumores de que la situación se traslade a Mar del Plata, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, brindó este martes una conferencia de prensa junto a su secretario de Seguridad del Municipio, Martín Ferlauto.

En ese sentido, el jefe comunal explicó: "Desde el día uno de mi asunción tomé una decisión clara; defender a los marplatenses y a quienes hacen las cosas bien. Tomé decisiones y los marplatenses estuvimos juntos para salir adelante, como lo fue mi posición firme sobre la toma de tierras. El que hace las cosas mal debe tener un castigo".

"Tuve mensajes de vecinos preocupados que planteaban que distintos grupos se organizaban para realizar saqueos. Por ello, me presenté ante el jefe de la policía explicando la situación. No le saco el culo a la jeringa, me hago cargo. Además, también me comuniqué con el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, y puse a disposición los elementos del Municipio para prevenir los saqueos", señaló.

"No podemos permitir que delincuentes generen terror en nuestra ciudad. Le hice saber a la policía para que trabaje y prevenga la situación. Le queremos llevar tranquilidad a los vecinos y a los comerciantes que no sabían que hacer. Trabajamos en comunicación con la Policía y la Fiscalía para llevarles la tranquilidad de que haré todo lo que esté a mi alcance. El enemigo está claro, es el delincuente y sólo podemos prevenir este tipo de hechos. Hay que ser exigente con el vivo", destacó el intendente.

"El orden es clave. Es un valor y así lo defendemos. Dispusimos grupos para estar atentos ante cualquier circunstancia. Estamos trabajando muy fuerte para evitar lo que vimos en distintos puntos del país y no vamos a permitir los saqueos en Mar del Plata", concluyó Montenegro.