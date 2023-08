Buscan a un menor rosarino, que habría viajado a Mar del Plata

Un joven estudiante secundario rosarino de 17 años es intensamente buscado por sus familiares desde el pasado viernes. El caso ya fue denunciando en una fiscalía desde ese mismo día y se presume que el menor se encontraría en Mar del Plata, desde donde subió un video en sus redes sociales.

Según se supo, el menor habría publicado el pasado domingo un video, en el que asegura que se encuentra "bien en "La Feliz"", aunque la causa por su averiguación de paradero sigue activa, informaron fuentes judiciales.

Antonio "Tony" Cruz Fernández, alumno de la Escuela Superior de Comercio de Rosario y presidente del Centro de Estudiantes de esa institución, fue visto por última vez el viernes a la tarde, cuando tomó un colectivo interurbano en España y Mendoza, en el macrocentro rosarino, hacia la vecina ciudad de Pueblo Esther, donde vive, pero nunca llegó a su casa.

En el video, que se difundió en sus redes sociales, el adolescente cuenta que está en buen estado de salud y que se encuentra en la ciudad de Mar del Plata. "Quería tomarme un tiempo. Me vine a Mar del Plata, estoy alquilando un departamento, tengo trabajo de mozo. No me quisieron contratar en ningún lado por ser menor de edad", dice el adolescente en una historia de Instagram, que ya no figura como publicada en su cuenta.

La Fiscalía Regional Rosario había solicitado ayer colaboración para dar con el paradero de Antonio Cruz Fernández y ahora, confirmaron que "la búsqueda de paradero sigue activa", a pesar de esa publicación en redes sociales.

Fuente: Télam.