Papelón de Cultura: “La solución que proponen es violar el reglamento de los Juegos”

Luego del insólito error de la Secretaría de Cultura que dejó sin posibilidades de competir a chicos y chicas de Mar del Plata en el área de discapacidad de los Juegos Bonaerenses, el vicepresidente de Crear Mar del Plata y primer candidato a concejal por La Libertad Avanza (LLA) en General Pueyrredon, Emiliano Recalt, detalló que la solución tomada "es un atajo".

En cuestión, la cartera local confundió la fecha en que la delegación marplatense debía viajar a Ayacucho para competir en la instancia regional del torneo, lo que ocasionó que 40 jóvenes queden descalificados de la competición. Por el papelón, el intendente Guillermo Montenegro le pidió la renuncia a todos los funcionarios implicados.

Además de dicha medida, el jefe comunal y el titular de la Secretaría, Carlos Balmaceda, se reunieron con padres, representes de CREDE y Huellas Argentinas, artistas y muchas agrupaciones de folklore, y una pareja de adultos mayores que fueron afectados también.

En ese marco, Recalt explicó en diálogo con "UPM" de Mitre Mar del Plata: "Cuando nos enteramos, empezamos a ver qué había pasado y vislumbramos algo que informábamos hace rato; la gestión en Cultura tiene actos fallidos constantemente. Lo que pasó fue una consecuencia de la no gestión. Desde que asumió Carlos Balmaceda hay una inacción con las bibliotecas, que son en la actualidad un espacio abandonado".

"Lo mismo sucedió con la hemeroteca, que después de muchos proyectos que pasaron por el HCD se le comenzó a dar importancia. No es menor lo que pasó, se frustró el sueño de 40 chicos que trabajaron por un año para que, cuando debían participar, se equivoque el Municipio", añadió.

Por otra parte, el abogado indicó que la solución tomada "no asombra porque la decisión que tomó el intendente es un atajo, como está acostumbrado a trabajar el PRO". Y sostuvo: "Lo peor de todo es que le trasladan una responsabilidad a la gobernación, pasándole la pelota al gobernador para que tome la decisión de violar el reglamento. Encima, según tengo entendido, aún no presentaron la renuncia, o Montenegro no se las pidió".

"No vi el decreto. No puedo creer que cuando los funcionarios no funcionan no se tome ningún tipo de medida. Si no presentan la renuncia, es potestad del intendente llevar adelante el acta administrativo para que se corran del cargo. Estamos hablando de que 40 chicos perdieron la oportunidad de cumplir un sueño por horrores administrativos", remarcó el vicepresidente de Crear.

"Estemos o no en campaña, tiene que tomar la decisión adecuada y si no lo hace, debe explicar por qué. No puede quedar en un gris. No se sabe si el funcionario renunció o si se le pidió la renuncia y no hay ningún acto administrativo. Lo único que sabemos es que los chicos se quedaron sin participar de los Juegos Bonaerenses y que la solución que proponen es violar el reglamento", concluyó el primer candidato a concejal por la LLA en General Pueyrredon.