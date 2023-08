Unificación de Cultura y Turismo: "Para ellos es un gasto, no una inversión"

La eliminación de la comitiva de Cultura de Mar del Plata, de los Juegos Bonaerenses, el despido de los responsables y la propuesta del intendente Guillermo Montenegro de unificar esta Secretaría con el Ente Municipal de Turismo, generó decenas de voces en contra que denuncian el intento de desfinanciar el arte local.

Por este motivo, desde Un problema Menos de radio Mitre Mar del Plata, dialogaron con Lucía de Falco, Licenciada en Gestión Cultural, profesora terciaria de formación artística de la ciudad, docente de la Facultad de Arquitectura, e integrante del colectivo "Somos Muches Musiques", quien brindó un panorama sobre, cómo afecta esta decisión del ejecutivo al ámbito artístico local.

"Hay una gran preocupación por esta medida de unificar ambas secretarías, sin tener en cuenta la especificidad de cada área. Esto no hace más que afectar al sector cultural más de lo que ya se afectó, desde 2015 en adelante", comenzó Falco.

Y continuó: "Creo que hay un desinterés y me animaría a decir hasta desprecio, por el artista local, por la cultura local, dando de baja programas municipales, vaciando espacios, desfinanciado el mantenimiento de diferentes bienes, que llevó a la pérdida de patrimonio cultural, material e inmaterial de la ciudad. Esto es parte de la política cultural que se ha mantenido en los últimos dos gobiernos de gestión municipal. Esto termina dificultando y agravando esta situación".

Al ser consultada por el error que le costó la participación en los Juegos Bonaerenses a la delegación local, la Licenciada señaló: "No se puede hacer futurología. No se veía venir semejante equivocación, porque fue grosero el error, pero no sorprende. Creo que hay una intención muy clara de no valorar, de no conocer y de no invertir en ninguna de las expresiones culturales de la ciudad".

Sobre la unificación de las dos áreas, y el gasto desproporcionado en shows que llevó adelante el Emtur en vacaciones de invierno, Falco indicó: "La municipalidad ha invertido una gran cantidad de dinero en shows y hasta el día de hoy, artistas locales no han cobrado por trabajos que han realizado en enero y febrero. Cobraron muy pocos y muy a cuentagotas. El mismo dinero que iban a cobrar en el verano lo están cobrando ahora".

"Creo que va a ser una carga para el Emtur. El turismo se puede cruzar en algunas cuestiones con cultura, pero creo que esto de fusionar las áreas, es por falta de interés y no entender la importancia que juega cada área para la ciudadanía", dijo la profesora.

Para finalizar, Falco dijo que "desde las diferentes escuelas, institutos, colectivos y agrupaciones de artistas de la ciudad, estamos todos muy movilizados por este tema, buscando formas de unirnos para revertir esto. Por más que esté camuflado de buenas intenciones, de reducir el gasto público, esta medida pone en evidencia que para ellos la cultura es un gasto, no es una inversión, no es una herramienta de inclusión. Por eso quieren destruir y desmantelar la secretaría de cultura".

