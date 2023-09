Crisis en Cultura: "Existe el ninguneo hacia algunos sectores"

Continúan generándose repercusiones tras la unificación de la Secretaría de Cultura y el Ente Municipal de Turismo, que propuso el Ejecutivo. La idea surgió tras una equivocación administrativa por parte de la Secretaría de Cultura, que generó que la delegación marplatense no pueda asistir a los Juegos Bonaerenses.

El problema se radicó cuando dicha área, que estaba a cargo de la organización del transporte del equipo, inscribió mal la fecha del viaje y los participantes no pudieron competir.

El hecho resultó un escándalo en la Mar del Plata y provocó que el Intendente de Mar del Plata pida la renuncia de las autoridades responsables quienes fueron desafectadas días después. Fue entonces cuando surgió la idea de unir Cultura con Turismo.

Tras ello, la unificación del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC) se oficializó este miércoles a través del Boletín Oficial mediante el decreto ad referéndum del Concejo y además confirmaron la renuncia de cuatro de los integrantes del Ente suprimido.

Sobre esto, Viviana Ruiz referente del Séptimo Fuego, expresó: "Esto es de manual. Primero vacían la Secretaría de Cultura durante ocho años, la inoperancia, la ineficiencia. Después despiden a los funcionarios diciendo que la Secretaría no funciona y luego directamente la fusionan con turismo. Acá hay un solo responsable que es el Intendente, de manera que los artistas estamos realmente muy comprometidos porque esto es como retroceder 20 casilleros".

"Ya lo vivimos en el 2001, durante el gobierno de Aprile, en que se fusionó la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Así que, qué zafarrancho puede llegar a ser. Por eso estamos aquí para dar a conocer la situación grave que está viviendo la ciudad. No solamente los artistas, porque sepamos que las políticas públicas no son en beneficio de los artistas, sino de los ciudadanos", dijo Ruiz.

"Toda política pública tiene que ver con que el destinatario siempre sea el ciudadano. Así que compromete a la comunidad. Mañana a las 11 de la mañana habrá una asamblea abierta en el Teatro del Séptimo Fuego con artistas y la comunidad de Mar del Plata para decidir cuáles son los pasos a seguir", aclaró desde el Séptimo Fuego.

Con respecto a si hay diálogo con el Municipio sobre lo que se se está gestionando con Cultura, desde ATTRA, Carmen Dominguez dijo: "No, en ningún momento. No existe, como toda política que está llevando adelante este gobierno, desde hace cuatro años. Es muy amplio el sector y hay muchos colectivos con muchos artistas".

"Por suerte la cultura en Mar del Plata creció muchísimo en los últimos años. Entonces hay diversos colectivos, agrupaciones. Y la verdad es que Balmaceda no venía teniendo diálogo con ellos. Por ahí con alguno específicamente podía llegar a tener algún acuerdo en relación a nada más y nada menos que lo que le corresponde hacer, que es gestionar, realizar políticas públicas. Entonces ellos no tuvieron diálogo en ese momento, durante estos cuatro años", continuó la representante de ATTRA.

"También pensemos que esto arranca hace ocho años porque estos son los últimos meses del gobierno de Cambiemos que arrancó con Carlos Arroyo y con esa gran movilización también que tuvimos con Silvana Rojas. Ahí arranca este vaciamiento cultural. Y eso me parece que es importante porque no es menor lo que sucede ahora, no es un hecho aislado. Es una política que vienen llevando adelante en nuestra ciudad hace ocho años. Y finalmente termina con la disolución total de la Secretaría".

Y en ese sentido, desde PLAM, Pablo Ciambotti agregó: "Existe el ninguneo hacia algunos sectores, porque quien piensa de otra forma no es escuchado. Vemos cómo fue gestionado el Teatro Colón, vemos lo que está pasando con la biblioteca, la hemeroteca, los programas barriales que fueron cerrados. Ahí ya hay un claro ejemplo de la política cultural que se está llevando adelante"

"La Secretaría de Cultura debe alrededor de 25 contratos a artistas. Estamos hablando alrededor de 100 personas que en enero tendrían que haber cobrado $20.000. Imagínense lo que significa hoy esa plata. La Secretaría de Cultura viene hace rato trabajando muy mal desde las asociaciones de música. Le pedimos que cumplan la ley de cupo, no la cumplieron. Le pedimos espacios públicos para llevar la música a los barrios, no lo hicieron. Llevamos nuestros escenarios, nuestro sonido, nuestros cables técnicos, llevamos electricistas a las plazas para que el municipio pueda tener cultura en los barrios y así todos no nos pagaron. Nos endeudamos, estamos en una crisis tremenda y me parece que no es la salida, cultura no es turismo. Turismo es para los turistas, cultura es para el pueblo", concluyó Ciambotti.