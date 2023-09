Un deportista marplatense pide ayuda para recaudar fondos, competir y volver a la Selección

Por Camila Cadel

Mar del Plata es cuna de múltiples deportistas de alto rendimiento que logran grandes méritos a nivel tanto loca, como nacional e internacional. Natación, pingpong, fútbol, patín carrera, voley, hockey, son algunas de las disciplinas en las que la ciudad tiene representantes de selección.

El deporte es salud, amistad, superación y felicidad. Por eso, pese a los grandes costos y sacrificios que eso implica, siempre hay que motivar y apoyar a nuestros atletas locales.

En ese sentido, Lucas Fernández es un deportista marplatense de 19 años. Practica taekwondo de alto rendimiento pero una lesión lo dejó fuera de los selectivos y ahora necesita ayuda para poder ir a competir a Buenos Aires, donde tendría la posibilidad de volver al seleccionado.

"Soy de la categoría adultos menos 63 kilos, segundo dan de Taekwondo WTF. A los 17 comencé a participar de los campus y selectivos y después de una buena actuación en un evento que organizó el Seleccionado Nacional juvenil en corrientes, pude quedar", expresó el deportista.

"Empecé con el deporte a los 7 años. Actuablemente entreno en la Sociedad de Fomento Bernardino Rivadavia y en el Club Atlético Kimberley", indicó Fernández.

"Participé en torneos internacionales como juvenil, campos nacionales y selectivo del programa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022, que se suspendieron por la pandemia. Ahora pasé a formar parte del proceso de selección TAR, que significa Transición al Alto Rendimiento", dijo el marplatense.

"Este año por suerte pude arrancar de muy buena manera, participando en el torneo nacional que se realizó en el CENARD en el mes de Abril, donde después de dos luchas me tocó enfrentar al atleta olímpico y medallista mundial Lucas Guzmán. Fue una pelea muy pareja donde caí por 2 a 1 y terminé quedándome con la medalla de bronce", continuó.

Tras un gran rendimiento en el deporte, el atleta local sufrió un traumatismo el 14 de mayo, que lo dejó fuera de los combates y de la selección argentina: "La lesión se dio en un torneo federativo, donde me saqué el brazo del lugar, me lo luxé y me fisure un tendón. Las consecuencias que me trajo fue estar dos meses parado sin realizar el deporte y dejándome afuera del campo selectivo", explicó.

"Después de haber estado internado tuve una rehabilitación larga con terapista y kinesiólogos, pero por suerte ya estoy recuperado y entrenando al máximo nivel nuevamente, para recuperar el tiempo perdido", agregó el deportista.

Con respecto a sus próximos encuentros y metas, Fernández aclaró: "La próxima competencia en la que voy a participar es el Open G1 Internacional de Argentina donde se juegan 10 puntos para el ranking olímpico. La sede va a ser Buenos Aires, voy a estar participando en la categoría adulto menos 63 kilos".

Ese torneo será el 8,9 y 10 de septiembre y será donde el deportista intentará juntar puntos para volver a encaminarse hacia la Selección Argentina. Es por eso que Lucas necesita ayuda para juntar fondos y así solventar los gastos para competir, representando a Mar del Plata.

"Ahí sumas 10 puntos para el ranking olímpico y haciendo podio hay muchas posibilidades de entrenar con la Selección Nacional. También si haces podio, clasificas directamente para el torneo nacional", especificó.

"¿Qué significa el taekwondo para mi?, es mi lugar en el mundo y es un estilo de vida del cual llevo desde muy chiquito. Me permitió conocer diferentes lugares del país y del mundo. Acercarme a otros deportistas y formar amistades. Por eso estoy muy agradecido con mi entrenador, mi Sabonín (“Profesor Honorable”), mi familia y toda la gente que siempre me da una mano con lo que puede y me apoya incondicionalmente para que pueda hacer el deporte", concluyó Fernández.

Quien pueda y quiera colaborar con él, puede hacerlo hasta el jueves 7 de septiembre al Alias: LUQUITAS.FERNANDEZ.1 o también al Cbu:0140000703100026412834 .