Círculo perdió la oportunidad de alejarse en la lucha por el descenso

Es una derrota que duele. No porque no podía pasar, porque su rival pelea ingresar a los playoffs del Torneo Federal A, pero sí por la forma. Círculo casi no había pasado sobresaltos hasta que llegó el empate de Cipolletti y después se terminó quedando sin nada, perdió 2 a 1 y dejó pasar la chance de alejarse de sus rivales directos en la lucha por el descenso, en el comienzo de la cuarta y última ronda de la Zona 1.

El encuentro fue parejo, sin grandes emociones. En la etapa inicial fue apenas superior Círculo, porque se paró lejos de su arquero e intentó lastimar por las bandas, sobre todo con Verón por la izquierda. Desde ese sector llegaron dos centros con buen destino que no pudieron ser aprovechados. Y ahí empezó la mejor jugada colectiva de la etapa que De Sousa definió mal del otro lado. Jano Martínez empujaba desde el fondo, San Julián contagiaba en el medio y el Papero insistía, pero tuvo que esperar hasta los 37' para abrir el marcador y con un "regalito".

Un pase filtrado para San Julián se fue largo y Crespo se tiró para agarrarla cuando se estaba solo y se le escapó, Verón capturó el rebote y buscó el arco, pero le salió un pase al segundo palo para Imano Enriquez que aceleró el paso y, casi sin ángulo, la metió fuerte contra el caño para abrir el marcador.

En el complemento, Cipolletti se adelantó pero no podía llegar al arco de Casas. El partido estaba dado para que Círculo aprovechara una contra para definirlo, pero esa jugada no llegó. Y cuando iban 21', y la visita todavía no había pateado al arco en la tarde, un rechazo corto le quedó a Cabral ingresando al área y sacó un derechazo bárbaro que se clavó junto al caño izquierdo de Casas.

El empate cambió el desarrollo, los de Bonjour se animaron y los locales sintieron el impacto. A los 25', Cabral peinó y habilitó a Dezi que quedó mano a mano, enganchó para su derecha y metió un remate fuerte al primer palo, el arquero reaccionó bien y el delantero tiró el rebote por encima.

El encuentro iba camino al empate, Damián García sabía que no era un mal resultado y armó una línea de cinco, pero no lo pudo sostener. Otra vez sin sufrirlo, Amarfil se plantó atrás de los mediocampistas locales y sorprendió con un remate entre muchas piernas que se clavó al lado del caño zurdo de Casas que no llegó a reaccionar. Con empuje, en el cierre, el Papero fue por un empate que sirviera. Un centro desde la izquierda le quedó a Ferro, se sacó un defensor de encima y metió el fierrazo que superó al arquero pero encontró la pierna salvadora de Hernández sobre la línea.

SÍNTESIS

Círculo Deportivo (1): Tomás Casas; Gabriel Ferro, Jano Martínez, Facundo Cozzi y Damián Schvindt; Francisco De Sousa, Sebastián Heredia, Diego San Julián y Leonardo Verón; Axel Pereyra e Imanol Enriquez. DT: Damián García.

Cambios: ST 0' Joaquín Bassani por De Sousa, 33' Ramiro Rodríguez y Enzo Astiz por Verón y Enriquez, y 42' Jeremías Bertacin y Diego Martínez por Schvindt y San Julián.

Cipolletti (Río Negro) (2): Facundo Crespo; Damián Jara, Elvis Hernández, Manuel Berra y Alejo Tabares; Alex Díaz Borda, Franco Amarfil, Lucas Argüello y Fernando Pettineroli; Luis Dezi y Favio Cabral. DT: Darío Bonjour.

Cambios: ST 0' Jonatan Palacio por Diaz Borda, 34' Guillermo Funes por Jara y 46' Ezequiel Rodríguez por Cabral.

Goles: PT 37' Enriquez (CD); ST 21' Cabral (C) y 42' Amarfil (C).

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto).

Estadio: "Guillermo Trama".