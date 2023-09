Con todo en contra, Alvarado consiguió un puntazo ante el "Santo"

Por el gran segundo tiempo y la mano de "Pancho" Martínez en el entretiempo, Alvarado igualó 1 a 1 con San Martín de Tucumán en el "José María Minella", por la jornada 32° de la Zona A de la Primera Nacional. Ramírez marcó el tanto de la igualdad y Robledo fue expulsado a los 28´ del complemento.

Más allá de que antes del partido nadie firmaba un empate y Alvarado necesitaba el triunfo para acercarse al Reducido, por el rival, el primer tiempo y la expulsión del central, es un empate con sabor a gloria. Con este resultado, el cuadro marplatense llegó a las 37 unidades y quedó a siete de ingresar a los playoffs.

Los primeros treinta minutos de juego pasaron sin pena ni gloria: tan solo un cabezazo de Acosta que terminó en las manos de Lobelos y un zurdazo de media distancia de Fernández que se abrió por el poste derecho de Sand. Aunque ambos se mostraron incómodos, quien mejor pudo plasmar su idea fue la visita, mayoritariamente con centros al área y cortando cada contraataque prometedor del "Torito".

Si bien se hizo esperar, las emociones llegaron a los 32´, cuando Lobelos le ahogó el primer tanto de la tarde a Dening, que le dio potencia a su testazo, pero no dirección. Y en la jugada siguiente, Brunet punteó débil un envío desde el córner al primer palo, aunque otra vez la ubicación del arquero evitó todo tipo de problema. Mucho desgaste en un Alvarado sin combinaciones ni precisiones.

Esas mismas imprecisiones del elenco marplatense fueron la razón de que los tucumanos pasen al frente. Luego de una jugada aislada en la que Fernández no se entendió con Irazoque, el "Ciruja" recuperó y desde atrás armó un golazo. A los 40´, tras un despeje de Sand, Prokop habilitó con un pase bombeado al espacio a Dening, que pispeó al arquero local y la pinchó de derecha para abrir el marcador (1-0).

Con todas las luces y cargado de confianza, el "Santo" comenzó a lucirse en todas las facetas. De esa manera, sobre el epílogo del primer tiempo, la mataron de pecho en la puerta del área y el goleador de la jornada sacó un bombazo al arco que apenas alcanzó a desviar Lobelos.

Para la segunda mitad, Martínez movió el banco en busca de peso ofensivo y esas variantes para dar vuelta el cotejo, casi le cuestan caro a los diez minutos del segundo tiempo. En ese marco, un error defensivo dejó de cara al gol a Prokop, que se demoró en rematar y llegó Ortíz para cruzarlo lícitamente. Desvivido por encontrar la igualdad, la última línea del equipo de la ciudad se desarmó y cada contraataque de San Martín parecía que podía liquidar la historia.

Y a los 24´, Alvarado vio su chance y la tomó. En una contra frenética después de un córner mal ejecutado, Bettini anticipó una pelota dividida y conectó con Boasso sobre la línea de fondo, el mediocampista buscó el pase atrás y Ramírez, que corrió toda la cancha, le dio fuerte de primera sobre el palo derecho de Sand, que no tuvo respuesta alguna a Sand (1-1).

Sin embargo, el empate no le trajo tranquilidad a los de "Pancho" Martínez. A los pocos minutos, un tanto en offside de Andrada encendió las alarmas y antes de la media hora, Robledo fue expulsado por doble amarilla.

Pero con uno menos, el "Torito" fue más. A los 37´, con garra sobre todo, Ramírez dejó mano a mano a Boasso con Sand y el ex Chaco For Ever, no pudo sacar la bomba y se la entregó suave al arquero visitante. No fue una situación aislada producto de un momento de lucidez, sino que sobre el final volvió a tener el tanto de la victoria en los pies de Ramírez e incluso, pudo haberlo ganado. No obstante, es un punto que sirve.

SÍNTESIS

Goles: 40´ PT Dening (SAN); 24´ ST Ramírez (ALV).

Alvarado (1): 1- Lobelos, 2- Robledo, 3- Ihitz, 4- Ortíz, 5- Vitale, 6- Irazoque, 7- Malagueño, 8- Jaurena, 9- Ramírez, 10- Fernández y 11- Boasso. DT: José María Martínez.

San Martín de Tucumán (1): 1- Sand, 2- Orellana, 3- Benegas, 4- Bordon, 5- Abregu, 6- Brunet, 7- Ciccolini, 8- Prokop, 9- Acosta, 10- Andrada y 11- Dening. DT: Pablo Frontini.

Cambios en Alvarado: 1´ ST Bettini por Ihitz y Albertengo por Ramírez; 30´ ST Bellocq por Fernández; 46´ ST Lamardo por Jaurena.

Incidencias: Robledo fue expulsado a los 28´ ST.

Arbitro: Gastón Monson.

Estadio: "José María Minella".