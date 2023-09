Importante marcha en contra de la unificación de Cultura y Turismo

Artistas de diversas disciplinas y trabajadores culturales de Mar del Plata se manifestaron este miércoles en el monumento al General José de San Martín para oponerse a la decisión del intendente Guillermo Montenegro de fusionar, mediante un decreto, la Secretaría de Cultura con el Ente Municipal de Turismo (EmTUR).

Las medidas fueron decididas en dos asambleas extraordinarias realizadas en El Séptimo Fuego y La Casa de Enfrente. En ambas, los participantes se involucraron en intensos debates que culminaron con acuerdos unánimes para emprender un plan de lucha en respuesta al decreto, que fue emitido recientemente y se considera una decisión arbitraria y perjudicial para la comunidad en su conjunto.

Según le explicaron a este medio, la movilización que comenzó en el monumento se desplazará por la Avenida Luro, Buenos Aires y Belgrano hasta el Ente Municipal de Turismo y luego harán lo propio hasta la Municipalidad, para finalizar la jornada donde comenzaron.

En ese marco, entre más de 400 personas, un trabajador del sistema de bibliotecas de la Municipalidad, Jorge García, le comentó a El Marplatense: "Bajo el lema de que ´La Cultura no es Turismo´, entendemos que el turista nos visita y se va, pero los artistas, músicos, actores, bibliotecarios y escritores nos quedamos acá. Construimos cultura en Mar del Plata. El próximo año es el 150° de la ciudad y la identidad es una construcción continua, donde el Estado no puede mirar para otro lado y hacer negocios".

Al mismo tiempo, remarcó que "el Estado debe fomentar las artes" y que incluso los mismos ex secretarios explicaron "la mala experiencia que significaría si se unifica Turismo con Cultura".

"La cultura no es una recaudación, sino que tiene que ver con el fomento de actividades artísticas y es un proyecto a largo plazo. Confiamos en la movilización popular de los artistas, pero también queremos el apoyo de la comunidad, como el público de las bibliotecas barriales", exigió García.

Y en la misma línea, hizo un breve descargo: "Hace años que no se compran libros, los fondos bibliográficos no están actualizados y muchos artistas locales no reciben el pago en tiempo y forma. Después hacen contratos millonarios para actividades relacionadas al turismo y no está mal, pero vemos que hay dinero para unos y no para otros".

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO

Tras el insólito error de la Secretaría de Cultura, que confundió la fecha en que la delegación marplatense debía arribar a Ayacucho para participar de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses, el intendente Guillermo Montenegro le pidió la renuncia a todos los funcionarios de la Secretaría Municipal y luego el Ejecutivo presentó un decreto para unificar ambas carteras. Incluso, el jefe comunal insistió en que también podría incluir a la Secretaría de Deportes en la unificación.

Ante esta situación, los ex secretarios se opusieron a la medida que buscan implementar e indicaron en una carta: "Nadie puede ignorar que la dinámica y objetivos de esas dos áreas son completamente distintas, lo que no quita en modo alguno que Cultura no pueda coordinar acciones con Turismo, al igual que con el resto de las áreas municipales".

No obstante a esta postura, el titular del Ente Municipal de Turismo, Bernardo Martín, le confió a El Marplatense que el decreto "es una oportunidad para llevar productos culturales marplatenses a otro nivel".