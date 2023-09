Randazzo: “No hay ninguna posibilidad de acuerdo con Juntos por el Cambio”

Florencio Randazzo, diputado nacional y candidato a vicepresidente por Hacemos por Nuestro País, criticó en CNN Radio el pedido expreso de Patricia Bullrich sobre la baja de la candidatura de Juan Schiaretti: "Se equivoca cuando nos dice que nos bajemos".

"Nosotros sostenemos ideas, convicciones, valores independientemente de la coyuntura y algo que perdió la política es el valor de la palabra", sentenció Randazzo desde La Mañana de CNN, con Nacho Girón. Es por eso que enfatizó que todos tienen el derecho de competir y que "no es bueno" que otros candidatos pidan que alguien renuncie a la candidatura.

"Llegamos a casi un millón de ciudadanos que nos acompañaron y hay 22 fórmulas que se quedaron en las PASO", informó el diputado.

En ese sentido, rechazó: "No hay ninguna posibilidad de acuerdo con Juntos por el Cambio, no hemos hablado con nadie y tenemos el mismo discurso en público y en privado".

Además recordó la polémica que se sucitó por la posible incorporación de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, y en donde aclaró que se tuvo la posibilidad de "generar un frente nuevo".

Además, calificó al gobernador de Córdoba como "un hombre que valora la palabra y que gestiona". Y sumó: "Expresamos a un montón de argentinos que piensan como nosotros, somos una alternativa y la mejor fórmula".

Respecto a la visión de Hacemos por Nuestro País manifestó: "Nosotros queremos vivir en una sociedad normal, donde el que no trabaja no come y el que no estudia, repite".

Por último, Randazzo estableció que están dispuestos a terminar con la grieta: "La gente ya perdió el miedo a la grieta porque perdió todo y la grieta es un negocio que no deja instalar otras posibilidades. Es más, vivimos una elección donde la mayoría de los argentinos votó por fuera de la grieta".