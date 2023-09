Sánchez Herrero: "Mar del Plata tiene una potencialidad increíble"

En un análisis sobre la actualidad del Honorable Concejo Deliberante y Mar del Plata, la presidente del organismo, Marina Sánchez Herrero, remarcó que el actual es un Concejo de "puertas abiertas" y destacó la "unanimidad" que consiguieron en las propuestas de los distintos bloques.

En este sentido, en diálogo con "UPM" de Radio Mitre, Sánchez Herrero indicó: "Me encontré con un Concejo que salía de una pandemia. Había que estar a la altura de las circunstancias y lo que no podía suceder, desde el punto de vista político, es que no lo estén. Políticamente, me encontré con un HCD que había trabajado en sintonía a la necesidad del intendente y de la sociedad. Y en cuanto al panorama administrativo, la pandemia nos desnudó en nuestras fortalezas y debilidades, lo que colaboró en el avance en materia de inteligencia artificial".

Bajo esa misma idea, agregó: "Avanzaron en esa aplicación y entonces, llegué a un Concejo familiarizado en distintas herramientas que agilizaban el trabajo legislativo, que no se compara con el ejecutivo, de gestión permanente e inmediata. En mi llegada, tomé la madurez política para trabajar en conjunto en cuestiones trascendentales y por otro lado, la base en la inteligencia me permitió avanzar en la digitalización de la actividad legislativa. La inteligencia artificial nos permitió avanzar en trámites y en la revisación de los circuitos, manteniendo la presencialidad en el debate".

Por otro lado, la presidente del HCD manifestó que no pueden debatir solo lo que ellos creen debatible, que "no necesariamente es la realidad de los vecinos". Asimismo, recaló en que el Concejo tiene herramientas, como la Banca 25, las audiencias y las mesas de trabajo, que "les permiten escuchar a quienes necesitan ver cómo actúan".

"Es un Concejo de puertas abiertas y es unánimemente ese concepto. Acompañamos en unanimidad a todas las propuestas de cualquiera de los bloques. También formamos parte de hechos reconocidos, como la audiencia por la Exploración Offshore, en el que se escucharon todos sin ser interrumpidos. Y así debe ser el Concejo; un ámbito representativo de lo que los vecinos necesitan", resaltó.

Y en tanto al crecimiento de Mar del Plata, la abogada precisó: "No sé cuántas ciudades tienen lo que tiene nuestra ciudad en potencialidad. El Parque Industrial es el segundo o tercero en Argentina, tenemos el quinto distrito tecnológico del país, el segundo Cordón Frutihortícola, cinco universidades, somos la capital del turismo y tenemos un Puerto muy importante. Tenemos una potencialidad increíble con ventajas cuantitativas y cualitativas que pocas ciudades tienen. Somos una ciudad con mucho crecimiento y que tiene para dónde crecer".

"El mundo está cambiando. La pesca no deja de ser actividad, pero se le agrega la matriz tecnológica, aunque no lo parezca. Mar del Plata está en condiciones de avanzar en ese crecimiento, con la particularidad de que tenemos tres cabezas que deciden nuestro destino; que es la Nación, la Provincia y el Municipio", concluyó.