Aldosivi volvió a igualar sin goles y estiró su mala racha sin triunfos

El "Tiburón" no pasó del cero con Deportivo Madryn en el "José María Minella" y alcanzó los seis partidos sin sumar de a tres. Para su favor, Chaco For Ever perdió con Quilmes y Tristán Suárez, al igual que Racing de Córdoba, igualaron en sus respectivos compromisos