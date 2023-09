Lionel Scaloni confirmó que Messi “está bien” y viajará a Bolivia

La Selección argentina llevó adelante el último entrenamiento antes de viajar a Bolivia para disputar el segundo partido de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y confirmó que Lionel Messi viajará a La Paz.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

“Messi va a viajar. Hoy entrenó diferenciado, pero está en condiciones de viajar. Viajamos esta tarde. Cuando lleguemos allá y empecemos a adaptarnos, veremos cómo está todo”.

“El equipo, más o menos lo tengo en la cabeza, será parecido al que jugó el otro día (ante Ecuador), siempre que no haya ninguna complicación”.

“Estamos contentos con el rendimiento y todos sabemos cómo es la altura. A veces los cambios pueden ser más importantes también y hasta pueden ser más importantes los cambios que los que salen. Esperamos hasta mañana, alguna que otra modificación puede haber, pero el bloque será de siempre”.

“Messi y Cuti están en condiciones para afrontar el partido, ya veremos si es de inicio o después. O incluso no jugar. Solo se entrenaron por las típicas precauciones”.

“Bolivia es un buen equipo. Del partido contra Brasil se sacan cosas”.

“El nivel es muy parejo. Hay muchas selecciones que van a dar pelea. Las diferencias que se sacan son mínimas”.

“Lo hicimos así el año pasado y no es que lo repetimos porque se ganó. No hay una ciencia para esto, todo el mundo lo sabe, ninguno tiene la varita mágica. Nosotros hacemos así, si se sufre es de otra manera, sabiendo lo que nos vamos a encontrar y no necesariamente por el resultado de la última vez. Nos vamos hoy y estaremos ahí”.

“No hablo con Messi sobre estas cosas, vamos sobre la marcha y lo que va sucediendo. El otro día estaba cansado, pidió el cambio y bueno... Si está bien jugará siempre y si tiene algún problema verlo. Es lógico ir viendo los partidos”.

Cuándo juega la Selección argentina vs. Bolivia

El encuentro ante el conjunto del altiplano será el martes 12 de septiembre, desde las 17, en el estadio Hernando Siles de La Paz, ubicado a 3577 metros de altura sobre el nivel del mar.