Rabinovich: "Montenegro siempre estuvo del lado de los que trabajan"

El presidente del bloque de senadores bonaerenses de Juntos, Alejandro Rabinovich, ponderó este lunes la gestión del intendente, Guillermo Montenegro, en materia de trabajo e industria en la ciudad de Mar del Plata.

En las redes sociales, el legislador provincial afirmó que "Montenegro no cambió el switch a 'modo campaña'. Siempre estuvo del mismo lado: del lado de los que trabajan. El sector privado es el que genera trabajo genuino".

"A pesar de todos los palos en la rueda que quisieron ponerle al motor productivo de Mar del Plata, Montenegro defendió el trabajo. La rueda de la industria marplatense nunca dejó de girar y eso fue una decisión política del intendente", resaltó.

Además, Rabinovich indicó que "desde el primer día, Montenegro defendió el trabajo y la industria. Cuatro años atrás, nadie creía que el Parque Industrial se iba a completar en esta gestión".

"Pese a todas las dificultades que sufrió el país, hoy está repleto de empresas. Hoy no queda ni un metro para adjudicar. Es claro: más empresas significan más trabajo. Por eso, vamos por el segundo Parque Industrial", remarcó el exjefe de gabinete del intendente de Juntos.

"La agenda de todo el año es una decisión política. No volvamos a cuando todo estaba prohibido. No volvamos a la ciudad del No", subrayó Rabinovich, quien también resaltó el éxito del Enduro del Invierno, evento que se realizó hace pocos días en esta ciudad.

"Miles de turistas y marplatenses disfrutaron de los entrenamientos, las carreras, las bandas y el freestyle. El Enduro del Invierno movió a corredores de cuatriciclo y moto de arena, preparadores, mecánicos, gastronómicos, artistas. Todo esto genera movimiento, todo esto genera trabajo. Un gran paseo por la costa, diferente. Comprando un producto local y consumiendo la variada oferta gastronómica de los foodtrucks", finalizó.