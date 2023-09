Afirman que "el estado de la Plaza del Agua es deplorable por donde se lo mire"

En las últimas horas se viralizaron a través de redes sociales, fotos que reflejan el mal estado de uno de los puntos turísticos mas acudidos de la ciudad, la Plaza del Agua.

No es la primera vez que este icónico lugar marplatense se ve por locales y turistas en un estado de total deterioro. El responsable del lugar, Obras Sanitarias, innumerable cantidad de veces advirtió que no cuenta con el suficiente presupuesto municipal para ejecutar obras de mantenimiento. De hecho, instó para que en lugar se llevara a cabo la puesta en valor pública-privada.

En ese sentido, el reconocido abogado de Mar del Plata, Marcelo Pérez Peláez dialogó con CNN Radio (FM 88.3) y expresó: "Estoy realmente sorprendido por la repercusión que tuvo, y por la utilización un poco política que tuvo el tweet que tiré que simplemente lo único que quería hacer es mostrar lo que sucedió".

"Antes de sacar las fotos, estaba caminando como todos los domingos con mi familia, paseando y la nena casi mete el pie dentro de un agujero que era peligroso, y dice mi mujer 'mirá si la nena llega a meterle el pie ahí, se rompe el tobillo'. En ese momento empecé a mirar el entorno y me topé con algo que es tristísimo, nos estamos acostumbrando a vivir en un deterioro del espacio público cotidiano y pareciera que no nos damos cuenta y ahí es donde veo realmente el estado en el que está la plaza del agua, que es deplorable por donde se lo mire. Están los bancos destruidos, las columnas de alumbrado derrumbadas, cables al aire libre", dijo Pérez Peláez.

"Antes había fuentes después dejaron de tener agua, después pintura. Nos estamos acostumbrando a un verdadero deterioro pero en este caso el estado en el que encontré la plaza, necesitaba documentarlo, subirlo a las redes. También estamos en campaña y yo sé cómo funcionan los políticos que en esta época suelen dar un poco más de atención a este tipo de cosas porque, porque habitualmente parecería que no lo hacen, y cuando arrancan las elecciones vemos que se empiezan a poner las vallas en las calles que empiezan a arreglar cosas", aclaró quien viralizó las imágenes.

"Estamos hablando de que la municipalidad no está cumpliendo ni siquiera con los servicios mínimos, ya no estamos hablando de cuestiones de solucionar problemas para el medio ambiente o de accesibilidad o de ciudades del futuro. Estamos hablando de lo mínimo, que es una plaza donde poder ir a pasear con la familia a disfrutar de una tarde, donde te podés lastimar y encima en un lugar emblemático de la ciudad de Mar del Plata como es la zona de Güemes", afirmó el Abogado.

Y enfatizó: "Puntualmente, la cuestión edilicia está desastrosa, pude meter la cámara por una de las ventanas para ver cómo estaba adentro. Pedazos de mampostería caído, paredes rotas, todo absolutamente descascarado, problemas en los aleros. Está en un estado ruinoso, una pena porque es un lugar donde se podrían llevar adelante, de hecho se han hecho actividades culturales, ferias, cuestiones comunitarias. Es un espacio cerrado, abandonado, librado a la buena de Dios".

"Todo lo que es la parte del banco, donde uno iba a tomar unos mates y demás, tenes que tener cuidado porque cuando te sentas te clavas con un pedazo de fierro. Realmente está todo muy absolutamente descuidado, filoso, herrumbrado. Fue una recorrida, me acompañó la familia mientras yo iba sacando fotos y pensé subirlas a las redes pero no intuí que iba a tener esta repercusión, y me alegra porque también implica que hay ciudadanos que se comprometen en alzar la voz", cuestionó Pérez Peláez.

"Dijeron que es una opereta, que esas fotos son viejas. Yo los invito a los funcionarios a que se den una vuelta, que recorran, es una manzanita y que vean realmente cómo está eso, porque es un desastre de verdad. Los bancos, las alcantarillas que tienen agujeros, los piletones que están abiertos, mangueras con cables que uno no sabe si tienen o no electricidad, postes derrumbados, es toda la infraestructura de un edificio que es emblemático, histórico, abandonado y que muestra la apatía por los espacios públicos", sumó.

"Nos estamos acostumbrando lamentablemente a vivir así, a vivir mal. El aporte privado para estos espacios es otro tema que deberíamos debatir, porque si el Estado no se puede hacer cargo de los lugares, me parece que lo privado fuera mala palabra, y no es así", continuó el Abogado.

"Hay casos exitosos de gestiones mixtas, inclusive el caso del Teatro Colón de Buenos Aires, se ha hablado muchísimo. Démonos el debate, por lo menos, pero no, parecería que es mejor dejar todo abandonado, que en definitiva no lo puede disfrutar nadie", mencionó quien detectó el deterioro.

"Otro caso emblemático es el del estadio Minella. ¿Qué vamos a hacer? El de River Plate tiene un sponsor que es un supermercado, ningún hincha de River se quejó, lo agrandaron, hay más lugar. Acá tenemos uno que no se puede utilizar, digo, demos este tipo de debate también, si el Estado no puede con los lugares, veamos alternativas, pero así como está, tampoco es bueno", explicó.

"Ya no hablemos del espacio cultural en el cual se podrían hacer actividades, ferias, lo que sea, directamente no se puede llevar a los nenes a jugar a la plaza. No puede una familia disfrutar de la plaza, entonces, ¿qué sentido tiene tener un espacio público así?", concluyó el Abogado.