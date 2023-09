Fernanda Raverta anunció la construcción de un nuevo hospital en Mar del Plata

Axel Kicillof llegó este viernes a Mar del Plata con una gran agenda de actividades que compartirá con la candidata a intendenta de Encuentro Marpatense, Fernanda Raverta.

El gobernador comenzó su itinerario a nuestra ciudad en horas del mediodía, en la plazoleta Almirante Brown donde entregó cinco ambulancias y equipamiento sanitario. "Una inversión realmente inédita", dijo en sus redes sociales el Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak.

Y previo a la inauguración de los Juegos Bonaerenses en Las Toscas, Kicillof llevó a cabo la presentación del proyecto del Polo Sanitario Regional de la Costa Atlántica.

Allí, bajo una gran convocatoria en el Hotel Provincial, Fernanda Raverta tomó la palabra previo a que se expresen el ministro de Salud y el gobernador de la Provincia y tras un largo discurso acerca de la salud, confesó la construcción de un nuevo hospital de "alta complejidad" en Mar del Plata.

"Es un día muy importante para Mar del Plata y Batán. Es un día saludable. El gobernador vino para hacer dos grandes actividades. Como vecina de Villa Primera, tengo la enorme ilusión de gobernar la ciudad. Encuentro Marplatense tiene enumerados todos los problemas de Mar del Plata y una propuesta para cada uno de esos problemas", comentó en un principio.

"En Mar del Plata, el 38% de los ciudadanos no tiene obra social y se atiende en el sistema público, donde tienen que encontrar algunas respuestas que no hay. El primer nivel de atención debe ser un efector que contenga, atienda, cure y prevenga los riesgos que tienen casi 300 mil marplatenses. Asumimos un compromiso con esas propuestas, que buscan garantizar que el primer nivel de atención esté a la altura de las necesidades de los vecinos; hoy no se puede ni sacar un turno", expresó la titular del Anses.

"No hay insumos ni medicamentos, ni tampoco son suficientes los centros de salud que tienen guardias las 24 horas. De todo eso nos vamos a ocupar. Tenemos hombres y mujeres que tienen el compromiso puesto con la salud pública y les debemos una carrera hospitalaria para que tengan el salario y el reconocimiento que se merecen", añadió Raverta.

Asimismo, acotó: "Ocupar los cargos vacantes de la atención primaria es difícil, si están mal pagos. Esta situación complica a la responsabilidad de la Provincia, que se encarga del tercer nivel. Si el Municipio no se hace cargo de lo simple, obvio que la gente va a ir al Materno y al Regional, lo que genera que todo esté patas para arriba. Las gestiones de esos dos hospitales son excelentes, pero tenemos un problema en el Allende, de índole estructural".

"Si le preguntamos a cualquier vecino dice que el Regional no está bien. Pero fui a ver a Nicolás -Kreplak- y dentro de nuestras propuestas, tenemos la creación y construcción de un nuevo hospital de alta complejidad. Tiene que ver con dos ideas super importantes con las que construimos nuestro programa de gobierno. Cuando los problemas son grandes y estructurales, las soluciones deben ser iguales. No alcanza con ser intendenta, por eso hablé con ambos y pensamos en un efector de la salud que pudiera ser responsabilidad del Municipio, la Provincia y la Nación porque los problemas de los marplatenses no tienen jurisdicción", señaló.

"Y por otro lado, hicimos mucho en los 62 años de este hospital, pero es hora que el Interzonal tenga funciones, pero que haya un nuevo hospital de alta complejidad. Quiero agradecer el grado de empatía, inteligencia y compromiso del gobernador de la Provincia por hacer posible lo que nos dijeron por décadas que era imposible", finalizó la candidata a la intendencia de General Pueyrredon por Encuentro Marplatense.