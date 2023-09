Grindetti: "Hay un deseo de que el kirchnerismo salga de la Argentina"

Néstor Grindetti, candidato a Gobernador por la provincia de Buenos Aires, destacó en CNN Radio, luego de las elecciones en Chaco: "Hay un deseo que el kirchnerismo salga de la Argentina y cada una de las provincias".

"En Chaco se confirma el final de época del kirchnerismo", resaltó Grindetti desde La Mañana de CNN, con Nacho Girón. Y subrayó: "No es solo una crisis económica, es una crisis de valores después de 20 años de kirchnerismo".

Además agregó: "Hay que erradicar el pensamiento que el Estado es mío y hago lo que quiero. Hace rato que estamos combatiendo esta forma de hacer política, como también que venimos diciendo que el kirchnerismo nos va a hundir más en la pobreza".

Es por eso que llamó a erradicar "una forma populista de hacer política" y abogó por una forma de gobernar "que sea más cercana a la gente". Y argumentó: "Queremos volver a los valores republicanos y democráticos".

En ese punto, destacó que en las PASO, "el 70% de los bonaerenses le dijo que no al kirchnerismo".

"Hemos diseñado una campaña que tiene mucho que ver con lo territorial, donde estamos proponiendo ideas concretas, terrenales, que son realizables", señaló Grindetti, sobre las elecciones generales.

Y criticó. "No estamos con clichés o utopías que en la práctica no se pueden realizar". Y llamó a ganar la provincia de Buenos Aires "porque si no, quedaría el kirchnerismo agazapado".

En cuanto a la propuesta de la eliminación de Jefatura de Asesores del actual gobernador, Axel Kicillof, manifestó:"Kicillof tenía que poner en la cabeza a alguien que no podía ser más Jefe de Gabinete, él puso 26 puestos políticos que cuestan 1700 millones de pesos por año".

Y se diferenció: "Tengo un concepto de organización del Estado que todo tiene que tener relación directa o indirecta con la gente".