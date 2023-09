Juego Bonaerenses: catorce medallas para Mar del Plata en la segunda jornada

En la segunda jornada las disciplinas de atletismo y natación de PCD se destacaron en los podios de los Juegos Bonaerenses. Los 424 deportistas de General Pueyrredon siguen a paso firme en el medallero, manteniendo el primer lugar con 21 medallas.

Las medallas de oro fueron para: Brisa Rodríguez - atletismo sub 16 2000 mts; Inti Mantz - natación PCD sub 14 25 mts. libre S14; Avril Torres - atletismo PCD sub 15 visual 100 mts; Joaquín Valentinuzzi - atletismo PCD16+ visual 11 salto en largo; Sasha Calderón - atletismo PCD +16 visual lanzamiento de bala; Miqueas Juárez atletismo PCD +16 paralisis cerebral 37 100 mts; Sol Mora patín artístico sub 16 tercera B.

Las seis de plata: Ramiro Del Barba atletismo sub 16 salto triple; Valentín Dini Palazzo atletismo sub 16 3000 mts.; Ana Rivera atletismo sub 16 salto triple; Sol Mora patín artístico sub 16 tercera B; Máximo Bianchi Balliro natación PCD sub 16 S14 25 mts. libre; Evangelina Urciuoli atletismo PCD +16 paralisis cerebral 35 100 mts.

Mientras que las de bronce fueron para: Agustina Amaya atletismo sub 16 salto en alto; Marcelo Erqueaga atletismo PCD +16 paralisis cerebral 37 lanzamiento de bala

En la primera jornada se destacaron en la disciplina de acuatlón donde Tiago Muñoz y Agustina Martínez en sub 18 y en sub 14 Federica Carletto. Además. el equipo de posta 5x80 mts en atletismo PCD intelectual lograron la cuarta medalla de oro. La de plata fue para Agustín Bandeira en los 2000 mts.sub 14. Y las dos de bronce para Lara Gímenez en los 2000 mts de marcha sub 14 en la pista de atletismo y Lara Ostrovsky en patín artístico sub 13 libre segunda C.

En la segunda jornada hubo más actividad de los deportistas de General Pueyrredon:.

Badminton: Emma Cecchi perdió 2-0 ante Adolfo Gonzáles Chaves; Joaquina Chaparro cayó por 2-0 ante su par de Salliquelo;

Básquet: las sub 17 escolar abierta, perdieron por 36-16 ante General Alvear.

Beachvoley: Iara Faramiñan / Josefina Sosa (sub 18) ganaron por 2-0 (21/18,21/13) a Olavarría; Iara Denappole / Belén Enriquez (universitario) vencieron por 2-0 (21/09,21/03) a Bahía Blanca; los sub 14 Máximo Sabella / Santiago Posodente ganaron por 2-0 (17/21,18/21) a Coronel Suárez; con un 2-0 (17/21,20/22) Brais Del Coto / Joaquín Rodríguez derrotaron a Pilar.

Boccia: Ramón Noguera (sub 18 BC2) ganó 7-4 a su par de Florencio Varela; Fernando Corinaldesi (+19 BC1) cayó por 6-3 ante Vicente López;

Fútbol 5: las chicas sub 16 derrotaron por 1-0 a Pergamino.

Fútbol 11: el equipo sub 16 escolar abierta ganaron 1-0 a Magdalena.

Fútbol Playa: las sub 18 perdieron por 2-0 ante Coronel Dorrego.

Fútbol PCD: los sub 16 intelectual nivel B ganaron 6-2 a Malvinas Argentinas; en nivel C perdieron 6-0 ante La Costa; los +15 intelectual síndrome de down ganaron 3-1 a La Costa

Hockey: las sub 18 ganaron 2-0 ante Esteban Echeverría.

Newcom: el equipo A perdió por 2-0 (15/7, 15/11) ante Chivilcoy y ante General Belgrano (15/12, 15/9); el equipo B venció por 2-0 (15/10, 15/9) a Dolores y a Mercedes (15/10, 15/2)

Padel: Susana Del Río / Amelia López (+60) perdieron por 2-0 (7/6,6/2) ante Quilmes; los sub 14 Agustín Silva / Francisco Latino ganaron por 2-0 (6/0 y 6/1) a Vicente López; Fernando Laquidain / Daniel Rodríguez (+60) cayeron ante Ensenada por 2-0 (6/3,7/5); las sub 18 Sofía Vallejos / Sofía Alioto por 2-0 (6/2,6/2) superaron a Las Flores; Ariel Angelini / Lautaro Torrente (sub 18) ganaron por doble 6/0 a Campana;

Patín Artístico: Bahía Carballeda finalizó 7º con 20.051 pts.; Aldana Arce con 23.085 pts quedó 4º; Catalina Miguel con 24.053 pts, obtuvo el 5º; Katrina Abalos quedó 14º con 15.062 puntos;

Tenis: Bautista Larroquet (sub 16) venció 2-0 (4-0 y 4-2) a Coronel Suárez; Ámbar Rondanina (sub 18) superó por 2-0 (4/1,4/0) a su par de Carlos Tejedor; Francisco Larroquet (sub 14) ganó 2-0 (2/4,0/4) a San Isidro; la dupla Gabriel Ursini / Lucas Piquin derrotaron por 2-0 (4/2 y 4/0) a Bolivar; Lucía Sánchez (sub 16) derrotó por 2-0 (4/1,4/0) a Moreno; la dupla sub 14 Tomás Insanti / Matías Iriart ganaron 2-0 (5/4,4/2) ante La Costa;

Tenis de Mesa: Tomás Costantini (universitario) ganó 3-0 (11/5,11/2 y 11/6) a General Villegas; María Arnaudo (A) cayó ante La Matanza por 3-0 (11/3,11/5,11/2); Matías Campos (+19 intelectual nivel 11) perdió por 3-0 (11/2,11/9,11/5) ante Ituzaingo; Rubén Oscar (A) por 3-0 (11/6,11/6,11/2) cayó ante Vicente López; Pedro Bustamante (sub 18 PCD motor en silla de ruedas) no pudo ante su par de Hipólito Yrigoyen, 3-0 (2/11, 8/11, 11/13);

Tejo: Alfredo Corzo / José Cattaneo (A libre) cayeron 15-14 ante General Paz; Teresa Medina / Celia Mercado (A) ganaron 15-8 a La Plata; Ricardo Bernal / Sara Cadivieco (A mixto) superaron por 15-12 a Nueve de Julio; Emilia Pucciarelli / Humberto Mazzina (B mixto) perdieron 7-15 ante General Paz; Roberto Samulac / Jorge Castro (B) ganaron por 15-5 a la dupla del municipio de Roque Pérez;

Truco: la dupla Ángela González / Orlando Gudiño perdieron ante Florencio Varela y luego lograron una victoria ante General Lamadrid.