Juegos Bonaerenses: trece medallas para Mar del Plata en la tercera jornada

En la tercera jornada los 424 deportistas de General Pueyrredon sumaron 6 de oro, 5 de plata y 2 de bronce y continúan manteniendo el primer lugar en el medallero con 32 podios. A partir de hoy comienzan las instancias de semifinal para varias disciplinas.

Las medallas de oro fueron para: Julieta Estigarribia - natación PCD sub 16 25 mts libres S15; Joaquín Valentinuzzi - atletismo PCD +16 visual salto en largo; Bautista Hollman - natación PCD 25 mts. S6; Victoria Sorrondegui - patín carrera sub 13 escuela formativa; Ornella Muñoz - atletismo PCD +16 motor 100 mts; Santiago Lareu - judo sub 14 -40 kilos.

Las cinco de plata: Ana Ursini - atletismo sub 18 100 mts c/vallas; Delfina Monke - patín artística sub 16 cuarta C; Juana Arce - natación PCD sub 14 25 mts S7; Javier Martin - judo sub 14 -44 kilos; María Angélica - judo sub 14 -44kilos.

Mientras que las de bronce fueron para: Catalina Dos Santos - natación sub 14 50 mts. libre; Pablo Cuerelly - atletismo trasplantados +40 1500mts.

Las 16 medallas doradas las completan en la disciplina de acuatlón donde Tiago Muñoz y Agustina Martínez en sub 18 y en sub 14 Federica Carletto. Además El equipo de posta 5x80 mts en atletismo PCD intelectual. Brisa Rodríguez - atletismo sub 16 2000 mts; Inti Mantz - natación PCD sub 14 25 mts. libre S14; Avril Torres - atletismo PCD sub 15 visual 100 mts; Joaquín Valentinuzzi - atletismo PCD16+ visual 11 salto en largo; Sasha Calderón - atletismo PCD +16 visual lanzamiento de bala; Miqueas Juárez atletismo PCD +16 paralisis cerebral 37 100 mts; Sol Mora patín artístico sub 16 tercera B.

En la tercera jornada hubo más actividad de los deportistas de General Pueyrredon:

Natación: Catalina Dos Santos (sub 14 no federado) con un tiempo de 30”51 logró la medalla de bronce en los 50 mts. libre; Salvado Alfaro (sub 14 no federado) quedó 7º con 32”80 en los 50 mts. libre; Lautaro Dondero (sub 14 no federado) terminó 7º con 1’06”51 en los 100 mts. libre; Agustín Halversen con 30”28 quedó segundo en la serie 2 en los 50 mts. libre sub 16; Luisina Parra (sub 16) quedó primera en su serie con 3’02”66 pero no logró ingresar a la final de los 200 mts. libre; Julieta Castellani (sub 16) en la final terminó 6º con 1’36”69 en los 100 mts. pecho; Victoria Bulnes (sub 16) con 1’26”60 finalizó 6º en los 100 mts. mariposa;

Skate: Jano Yosha y Marina Berro Borja, los dos sub 18, clasificaron a la final.

Tenis: Bautista Larroquet (sub 16) cayó por 2-0 (4-2 y 5-4) ante su par de Moreno y finalizó tercero en la zona C y no logró clasificar a la semifinal; Ámbar Rondanina (sub 18) superó por 2-0 (4-0 y 5-3) a su par de Pergamino y quedó primera en la zona A, en la semifinal se enfrentará ante Lomas de Zamora; la dupla sub 16 Micaela Fulco / Camila Navarro finalizaron su participación como segundas de la zona C; Francisco Larroquet (sub 14) ganó por doble 4-0 a Daireaux, quedó primero de la zona D y en la semifinal se enfrentará a La Matanza; la dupla Gabriel Ursini / Lucas Piquin derrotaron por 2-0 (4/1 y 4/2) a Quilmes y se quedaron con la zona A, en la semifinal enfrentarán a San Isidro; Lucas Folgado (universitario) venció 2-0 (5/4 y 5/3) a Pilar, terminó primero de la zona C e ingreso a la semifinal, donde enfrentará a Pehuajo; Lucía Sánchez (sub 16) quedó primera de la zona C, tras vencer por 2-0 (4/2 y 5/3) a su par de Hipólito Yrigoyen y clasificó a la semifinal donde enfrentará a Vicente López; la dupla sub 14 Tomás Insanti / Matías Iriart quedaron primeros de la zona D, tras vencer por 2-0 (4/0 y 4/0) a Coronel Dorrego, en la semis jugarán ante Azul.

Tenis de Mesa: Tomás Costantini (universitario) ganó los tres partidos, quedó primero de la zona A y paso a la semifinal; Tobías Saisi ganó 3-0 (4/11,5/11,2/11) a Pergamino y clasificó a la semifinal, donde enfrentará a al representante de Mercedes;María Arnaudo (A) ganó ante Coronel Pringles por 3-0 (11/9,11/5,11/9) y no logró pasar de fase;Matías Campos (+19 intelectual nivel 11) quedó cuarto de la zona C tras caer por 3-0 (11/3,11/3,11/6) ante Quilmes; Rubén Oscar (A) finalizó tercero en la zona C , en la última fecha superó por 3-0 (11/7,11/8,11/7) ante Junín.

Truco: la dupla Ángela González / Orlando Gudiño perdieron ante Tres Lomas y no lograron pasar a la semifinal.

Fútbol 5: las chicas sub 16 pasaron a la semifinal, enfrentarán a Laprida, tras quedar primeras en la zona A. En la última fecha cayeron por 2-1 ante la Matanza.

Boccia: Ramón Noguera (sub 18 BC2) quedó primero de la zona B tras vencer 14-0 a su par de San Pedro y en la semifinal venció 14-0 a Pilar y disputará la final ante Florencio Varela; Fernando Corinaldesi (+19 BC1) quedó segundo de la zona B, tras ganar 7-1 a Chacabuco, en los cuartos de final ganó 9-4 a Florencio Varela y en la semifinal cayó por 4-2 ante Pila y jugará por la medalla de bronce ante La Plata; Pablo Abruza(+19 BC2) , primero de la zona A, en los cuartos de final venció 4-2 ante Ezeiza y en la semi superó por 8-1 a Rauch, en la final se enfrentará ante Pergamino.

Badminton: Emma Cecchi perdió 2-0 ante Rauch, quedó cuarta en la zona B y no logró ingresar a la semifinal; Joaquina Chaparro cayó por 2-0 ante su par de Adolfo Gonzales Chaves y quedó cuarta en la zona C;

Fútbol PCD: los sub 16 intelectual nivel B cayeron por 4-1 a Lobos y quedaron segundos en la zona B y no lograron clasificar a la semifinal; en nivel C perdieron 8-4 ante Tres Lomas y quedó cuarto en la zona B y no pasaron a la semi; las sub 16 intelectual único quedaron terceras en la zona C: los +15 intelectual síndrome de down perdieron 3-1 ante Merlo y terminaron segundos de la zona D.

Padel: Susana Del Río / Amelia López (+60) ganaron por 2-0 (6/0 y 6/2) ante Merlo, terminaron segundas de la zona D; los sub 14 Agustín Silva / Francisco Latino ganaron por 2-0 (6/2 y 6/1) a Carmen de Areco y finalizaron segundos de la zona A; Fernando Laquidain / Daniel Rodríguez (+60) cayeron ante Trenque Lauquen por doble 6/0 y quedaron cuartas de la zona C; las sub 18 Sofía Vallejos / Sofía Alioto quedaron primeras de la zona B tras vencer por 2-0 (7/5 y 6/2) a La Plata e ingresaron a la semifinal donde se enfrentarán a la dupla de Salliquelo; Ariel Angelini / Lautaro Torrente (sub 18) ganaron por 2-1 (6/7, 6/3 y 7/6) a la dupla de Merlo y quedaron primeros de la zona B y clasificaron a la semifinal y jugarán ante Junín.

Beachvoley: Iara Faramiñan / Josefina Sosa (sub 18) ganaron por 2-0 (21/09,23/21) a Escobar y quedaron primeras de la zona B, en la semifinal jugarán ante Baradero; Iara Denappole / Belén Enriquez (universitario) vencieron por 2-0 (21/08,21/03) a Marcos Paz y se quedaron con el grupo B, en las semis se enfrentarán ante Las Flores; los sub 14 Máximo Sabella / Santiago Posodente cayeron por 2-1 (14/21, 21/16 y 15/21) ante Campana, quedaron segundos de la Zona C y no pudieron pasar a las semis; Brais Del Coto / Joaquín Rodríguez cayeron por 2-1 (21/15, 15/21 y 10/15) ante Olavarría y quedaron segundos de la zona D.

Patín Artístico: Victoria Sorrondegui se quedó con la medalla de oro tras lograr un puntaje de 8.057 en la categoría sub 13 libre escuela formativa; Delfina Monke se quedó con la presea de plata con un puntaje de 9.061 en sub 16 Cuarta C; Mia Lungarini quedó 5º con 8.045 puntos.

Hockey: las sub 18 ganaron 1-0 ante San Antonio de Areco y clasificaron a la semifinal, donde enfrentará a Hurlingham.

Tejo: Alfredo Corzo / José Cattaneo (A libre) ganaron 15-3 a Lomas de Zamora, quedaron primeros de la zona A y clasificaron a la semifinal donde se enfrentarán ante Tres de Febrero; Teresa Medina / Celia Mercado (A) ganaron 15-8 a Saladillo y se quedaron con el grupo B y clasificaron a la semifinal donde se enfrentarán al dúo de La Matanza; Ricardo Bernal / Sara Cadivieco (A mixto) quedaron primeros de la zona B tras superar por 15-6 a Marcos Paz y pasaron a la semifinal, ante Tres de Febrero ;Emilia Pucciarelli / Humberto Mazzina (B mixto) quedaron segundos en la zona D, en la última fecha ganaron 15-10 ante Chivilcoy; Roberto Samulac / Jorge Castro (B) quedaron primeros de la zona D, tras ganar por 15-3 a la dupla del municipio de Escobar y pasaron a las semis donde enfrentarán a Coronel Dorrego;

Fútbol 11: el equipo sub 16 escolar abierta quedaron primeros de la zona B, tras vencer por 4-1 a Bahía Blanca y clasificaron a la semifinal donde buscarán el pase a la final ante Tres Lomas.

Básquet: las sub 17 escolar abierta, finalizaron cuartas en la zona D tras caer en la última fecha 46-12 ante Pergamino.