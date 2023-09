Aldosivi venció a San José y se metió en la final de la Copa Federal

Aldosivi venció por 3 a 2 a San José en el predio de Punta Mogotes por el partido de vuelta de la semifinal y se metió en la final de la Copa Federal, donde deberá medirse con All Boys de Santa Rosa o Azul Athletic. El global terminó 5 a 2 en favor del cuadro portuario.

En un vibrante encuentro, Mía Goni, Valentina Fernández y Nadia Salazar convirtieron para la victoria del "Tiburón". Milagros Chávez fue la autora del descuento del equipo de calle España.

Las campeonas de la instacia regional -Pampeana Sur- sacarán su boleto para disputar la etapa final frente a los ocho mejores equipos de la Primera División y los otros siete mejores del Concejo Federal.

TORNEO CLAUSURA

No solo es un gran momento en dicha competencia, sino que las dirigidas por Marcelo Rodríguez también están punteras en la Zona C del Clausura de la Primera C. El domingo pasado vencieron a Sportivo Italiano en calidad de local y alcanzaron las cinco victorias al hilo en el torneo, además de un invicto de seis partidos.

En ese sentido, es acertado decir que las campeonas del Apertura se ilusionan con la posibilidad de ascender a la Primera B. Para ello, Aldosivi deberá hacerse también con el Clausura o, en su defecto, ganarle a las nuevas campeonas de la categoría. En tercera instancia, en caso de que no se den los resultados, lo podrán hacer desde el Reducido.

SÍNTESIS

Goles: 5' PT Milagros Chávez (SJO); 17' PT Mía Goñi (ALD); 38' PT Valentina Fernández (ALD); 3' ST Milagros Chávez (SJO); 13' ST Nadia Salazar (ALD)

Cambios en Aldosivi: 0' Nielsen por Contrera; 0' Morales por Jáuregui; 15' Figueroa por Fernández; 15' Albarenque por Cortadi; 42' Botto por Goñi.

Cambios en San José: 9' González Cepeda por Albornoz; 25' Díaz por Acosta; 38' Vilarullo por Cainero.

Cancha: Predio de Aldosivi.