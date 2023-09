Educación y salud según los candidatos a Intendente de Mar del Plata

Mar del Plata tuvo su primer debate de candidatos a intendentes de General Pueyrredon en el colegio IDRA donde respondieron a las preocupaciones de los estudiantes a través de distintos ejes temáticos.

En el orden establecido por el moderador, el actual intendente que busca la reelección, Guillermo Montenegro, destacó que la clave está en "escuchar, durante la pandemia tuve un Zoom con varios de ustedes, pensando cuál era la mejor solución que podíamos llevar adelante y complementar" y que "no íbamos a encontrar soluciones si no las tomábamos con ustedes". También aseguró que a partir de las necesidades de los estudiantes, se dan "talleres específicos de lo que tiene que ver con educación financieras, robótica, para acompañarlos en qué es lo que quieren elegir".

A su vez, enfatizó que "lo más importante es que ustedes no tengan la necesidad de irse de Mar del Plata, sino que tengan acá las oportunidades para desarrollarse, que si ustedes toman la decisión de irse es porque quieren irse, no porque no pudieron avanzar en la ciudad con lo que querían hacer".

Por otro lado, la candidata de la lista "Unir y fortalecer la Izquierda", Rosa Mauregui, destacó que "Nosotros vemos escuelas que se caen a pedazos, que no tienen agua, gas, que tienen que prestarse los bancos de un aula a otra. También son las auxiliares y las trabajadoras de la educación, junto a los estudiantes, los que sostienen la educación pública todos los días". Asimismo, denunció que "desde el gobierno y la derecha se condena a los docentes diciendo que el problema de la educación son los trabajadores que sostienen la educación pública".

A continuación, el candidato por La Libertad Avanza, Rolando Demaio, con respecto a la educación expresó que hay que "acabar con las partidas públicas destinadas a un Estado sobredimensionado y dedicarlas a donde tienen que estar" y que desde el partido han notado "una especie de adoctrinamiento donde, específicamente en Ciencias Económicas que es lo que yo manejo, muestran una sola visión del mundo y yo creo que eso está muy mal, se debe mostrar todo el panorama para que los chicos puedan elegir qué es lo mejor para cada uno y el tipo de pensamiento".

Para finalizar con la pregunta, la candidata por Encuentro Marplatense, Fernanda Raverta, propuso "crear un lugar donde cada uno encuentre su vocación, donde haya un equipo preparado para conducir ese deseo de seguir estudiando. Entonces claro, cuando elijas una carrera, seguramente va a ser parecida a los que te imaginaste que iba a ocurrir y de esa manera vamos a tratar de que más chicos, además de terminar la escuela, terminen la universidad o su carrera terciaria". Además, resaltó que "20 mil chicos en Mar del Plata tienen la beca Progresar".

La salud en General Pueyrredon

Otro de los ejes fundamentales que preocupan a los ciudadanos de General Pueyrredon es el sistema de salud público que incluye hospitales, clínicas y centros de atención primaria.

Al respecto, Guillermo Montenegro, distinguió que "desde el lugar del municipio se mejoró en infraestructura y la atención del SAME, que no existía en nuestra ciudad, sino que estaba tercerizado. Hoy el sistema permite la atención de emergencias en la ciudad porque aumentó en un 50% su respuesta".

De modo que "debemos hacernos cargo de los problemas y saber cómo tenemos que mejorar, no solamente pensando que un edificio que es importante y que los marplatenses lo necesitamos, lo vamos a solucionar pensando claramente cuál es la situación que tenemos en los barrios y acercándonos".

En otro orden, la candidata Rosa Mauregui insistió en que "el deterioro de la salud pública en el nivel municipal, pero también en nivel provincial, donde hay salitas que están completamente colapsadas, profesionales de la salud que renuncian al sistema público por los bajos salarios y la precarización laboral, falta en salud mental" y que esta situación se debe a "el desfinanciamiento y la fragmentación, por lo que hay que fortalecer el primer nivel de salud que son las salitas para evitar el colapso del nivel provincial, pero también con una idea de que la salud no solamente atacar la enfermedad".

En cambio, la candidata Fernanda Raverta, hizo hincapié en que "hay casi 300.000 personas en la ciudad que se atienden en el sistema público que tenemos. Primero hay que fortalecer el sistema público, hay 82 vacantes de médicos que no se llenan porque justamente los médicos porque no se sienten apoyados, ni reconocidos y no tienen salarios como corresponde. Tenemos que hacer que el sistema de atención primaria de la salud funcione dé respuesta".

Para concluir, el candidato Rolando Demaio dijo que "hay que hacer una reestructuración presupuestaria y de cómo se aplican los dineros que tiene la Municipalidad" debido a que "la gente que ya no puede pagar una prepaga, todo depende de que pongamos el país en marcha y que la economía se ponga en marcha. No nos podemos desentender, como ha pasado, de lo que es nuestra principal obligación y que son los centros de atención primaria. Deben tener los insumos necesarios, de cualquier manera estar dotados por el personal que corresponda, tienen que tener turno las 24 horas y lo principal es el trabajar en la educación".