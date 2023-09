Martín Fierro Federal: De Boca en Boca se trae el galardón a Mar del Plata

APTRA reconoció a las mejores labores del año 2022. La ceremonia se emitió por la TV Pública, con la conducción de Horacio Embón y Adriana Salgueiro

Y fue la gran noche para De Boca en Boca, el programa que se emite todos los sábados por Radio Mitre Mar del Plata. Pablo Nicoletti, Marcelo Messina, Hernán Ituarte y Gabriel Máscolo fueron a recibir la estatuilla por mejor programa de interès general y agradecer a la cabeza de la empresa WAM, Marcelo González.

Asimismo, otro programa de la empresa WAM fue El Puente, como mejor programa informativo, que se emite por Radio Mitre Rosario.

El discurso de Luis Ventura en los Martin Fierro Federal 2023 (TV Pública)

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) tiene una nueva cita con el mundo del espectáculo. Se trata de la 33ª edición de los Martín Fierro Federal que distinguen a lo mejor de la radio y la televisión de las provincias argentinas, correspondiente a la programación del año 2022. La ceremonia se realiza por primera vez en la ciudad de Bahía Blanca, en el Salón Sueños, se puede seguir por la TV Pública, con la conducción de Horacio Embón y Adriana Salgueiro.

Previamente, en un acto realizado en la sala Payró del Teatro Municipal, la asociación hizo entrega de los diplomas a los correspondientes nominados que arribaron de diferentes puntos del país. A las 21 comenzó la gala que terminará pasada la medianoche, cuando se entregaron los premios más esperados, los Martín Fierro de Oro, que fueron entregados por Esmeralda Mitre, la madrina de la gala, y quedaron en manos de La Caja 10, de Canal 10 de Tucumán y Panorama, de LU 2 Radio Bahía Blanca.

Atrás había quedado la presentación de los conductores y el turno de Luis Ventura, presidente de APTRA, que dio su habitual discurso de bienvenida. “Cuando esta comisión asume hace 8 años, este premio era del interior pero no me gustaba mucho la palabra y lo primero que propuse fue que fuera federal, ese fue el criterio. Un premio que distinga y le dé visibilidad a nuestros profesionales, a nuestros canales, a esos trabajadores invisibles que sin ellos no tendríamos ni radio ni televisión”, destacó el periodista.

“Por eso me llena de orgullo haber llegado a una ciudad como Bahía Blanca, un premio nacional que a partir de este año se convierte en un premio internacional, porque el 29 de noviembre se va a entregar en la ciudad Miami. Esto habla a las claras que en nuestro país todavía tenemos productos para vender al mundo. En este caso tenemos cultura para vender al exterior”, concluyó, para entonces sí dar inicio formalmente a la ceremonia.

Durante la premiación, también hubo lugar para destacar a uno de los hijos pródigos de la ciudad, Lautaro Martínez. El campeón del mundo grabó un emotivo mensaje desde Italia, antes que su padre recibiera la distinción de manos de Matías Alé. En nombre de Lautaro, quiero agradecer por este premio. Es un orgullo para la ciudad que se esté realizando en Bahía Blanca y espero que no sea la última”, señaló, mientras escuchaba los aplausos y el inconfundible “Dale campeón”. Promediando la fiesta, también tuvo su reconocimiento Germán Pezzella, otro de los héroes de Qatar, y también en relación a la gesta mundialista, se destacó la cobertura federal que hizo la Televisión Pública durante el Mundial.

En cuanto al rubro periodístico, la gran homenajeada fue Fanny Mandelbaum que recibió un premio en homenaje a su trayectoria. “Ayer fue el día mundial de la paz, y me alegra que se realice esta entrega cerca de esta fecha. Paz y justicia para todos los argentinos”, declaró breve y contundente la conductora, en forma de anhelo.

Además de los premios, hubo espacio también para números artísticos para amenizar la velada. Un espectáculo de tenores, que repasaron el repertorio de la lírica, y el humorista Pato Benegas, quien con sus imitaciones arrancó las carcajadas de todas las mesas. Marcelo Iripino animó los instantes finales antes de que llegue el momento de los oros.

Los ganadores en televisión, uno por uno

Agropecuario

Vinos y placeres - Canal 7 - Mendoza - GANADOR

Amanecer rural – Chaco TV - Chaco

Estancias y tradiciones - Canal 13 - San Luis

Culinario

Justo al mediodía -Canal 10- Córdoba

Sabores cuyanos -Telediario Televisión- Río Cuarto Córdoba

Te amo y te cocino -Somos La Plata- Buenos Aires -GANADOR

Cultural Educativo

Aquí fue - Cable Norte - Misiones

El cinematógrafo -Canal 10 Universidad- Córdoba (América) - GANADOR

ARQA - Canal 13 -San Luis

De servicios

Las cosas como son - Canal 9 - La Rioja - GANADOR

Somos lo que hacemos -Canal 11- Gral. Baigorria Santa Fe

Oficios y profesiones - CeltaTV - Tres Arroyos- Buenos Aires

Deportivo

El 10 es mundial - Canal 10 - Córdoba - GANADOR

Ella al extremo - Multivisión Canal 9 - Salta

San Juan activo - Canal 5 Telesol - San Juan

Documental

Esas pequeñas cosas - Canal 4 de BVC - Bahía Blanca - GANADOR

Huellas del hombre - Canal 8 - San Juan

Libros abiertos – Unicanal - Rosario, Santa Fe

Entretenimientos

Alto Voltaje – Telesol - San Juan

La caja 10 - Canal 10- Tucumán - GANADOR

Sabelotodo - Chaco TV- Chaco

Ficción

40 abriles - Canal 3 Unicanal - Rosario, Santa Fe - GANADOR

Gigantes de acero - Ver TV - Venado Tuerto, Santa Fe

La cura - Multivisión Federal- Salta

Humorístico

Encendidos - Canal 12- Córdoba - GANADOR

Capacci Indenait –Telefé - Rosario, Santa Fe

Tremendo Show - Telefé - Cordoba

Infantil

Mundo juguete - Canal Acequia - Mendoza

Planeta Recreo - Canal 7- Mendoza

Ticteres TV – Canal 14 Tele Imagen Codificada - Santiago Del Estero - GANADOR

Informativo

Data U - Canal 10- Córdoba

Hola Mendoza - Canal 7- Mendoza - GANADOR

Media noche noticias - Canal 8 - San Juan

Multivisión Noticias (Segunda Edición) - Multivisión- Salta

Interés general

Ahora litoral - Canal 11- Paraná, Entre Ríos

Glam TV – Tveo Superconectados - Catamarca - GANADOR

Informales – Multivisión Federal- Salta

Labor en conducción femenina

Gisela Campos - Canal 7- Mendoza

Marta Rodríguez – Tango En la Bahía Canal 4 BVC - Bahía Blanca - GANADOR

Ximena Marenco – Las cosas son como son - Canal 9- La Rioja

Labor en animación y conducción masculina

Germán Lagrasta Reserva para dos - Canal 10- Mar del Plata

Lucas Castro Mejor de mañana - Canal 7- Mendoza - GANADOR

Tony Amallo Hiperconectados - Canal7- Chubut

Labor periodística

Norman Fernández- Por Bahía -Telefé- Bahía Blanca

Marcelo Daher La otra mirada - Cable Norte- Misiones

Quique Pesoa - Cascos y guitarras - Santa Fe Canal- Rosario - GANADOR

Sofía Fernández -Canal 7- Mendoza

Labor animación femenina

Florencia Aramayo La caja 10 -Canal 10- Tucumán - GANADORA

Ornella Ferrara Para todo - Canal 7- Mendoza

Agustina Fuentes- Multivisión Federal - Salta

Labor animación masculina

Ariel Ramírez Sabelotodo - Chaco TV- Chaco

Tony Amayo Hiperconectados - Canal 7- Chubut

Gustavo Vaccarella La Topadora - Canal 9 Multivisión Federal - Salta

Musical

Tango en la bahía –TelefE - Bahía Blanca

Lo que se nos canta - Canal 10 - CÓrdoba

El lado clásico - Canal 3 - Rosario - GANADOR

Noticiero

Siete mundo – Artear - Bahía Blanca

C4N Edición Central - Canal 4 - San Salvador de Jujuy

Medianoche Noticias 8 - Canal 8- San Juan

Programa periodístico

Voz y voto - Canal 12- Córdoba

Séptimo día - Canal 7- Mendoza - GANADOR

Los destacados - Caleta Video Cable- Río Gallegos

Temas médicos

La mira en vos - Conducción: Josefina Casanova “La Jose” - Canal 12 CCC- Tucumán

Para su salud - El 12TV- Córdoba

Nuestra Salud - Labor de conducción: Eliana Salerno -Chaco TV- Chaco - GANADOR

Todos los ganadores en radio

Agropecuario

El INTA en la Patagonia Radio Nacional Bariloche - Bariloche - GANADOR

La voz del campo - LU2 Radio Bahía Blanca- Bahía Blanca

Somos el campo - 88.1 Radio Viamonte - Los Toldos

Cultural educativo

Del otro lado - Radio 6 Bariloche - Bariloche - GANADOR

Sonidos de una Nación - Radio Sonar 97.9 - Santa Rosa, La Pampa

Te quiero verde - 102.3 FM- Córdoba

De servicios

El ABC de tu dinero -Radio Brisas 98.5 - Mar del Plata

Medium noche - Radio Vorterix 104.5 - Mar del Plata - GANADOR

Somos lo que hacemos -Radio Wox 88.3- Santa Fe

Deportivo

Ovación 90 - Radio Nihuil - Las Heras, Mendoza

Radio visión deportiva - LU2 Radio Bahía Blanca - Bahía Blanca - GANADOR

Súper deportivo radio - Radio Villa Trinidad - Santa Fe

Documental

Buscando el origen - Radio Pulxo FM 95.1- Córdoba

Fito Páez. Treinta años después del amor -Radio Universidad-Rosario - GANADOR

Una de cal, una de arena - LRV 313 Miramar - Buenos Aires

Entretenimientos

La gran mañana especial de sábado - LU17, AM 540- Puerto Madryn - Chubut

Más chance - La 100 Mar del Plata

Pase lo que pase - FM 90.9 - Salta - GANADOR

Humorístico

El 22 -LV4 Radio Nacional San Rafael- Mendoza

No hay dos sin tres – Radio Pulxo FM 95.1- Córdoba

Raro es todo junto -FM 102.3- Córdoba - GANADOR

Informativo

Mitre informa primero - Radio Mitre - Mar del Plata

Informadísimos - Radio Pulxo - Córdoba

Panorama – LU2 Radio Bahía Blanca - Bahía Blanca - GANADOR

Interés general

De boca en boca – Radio Mitre- Mar del Plata - GANADOR

El narrador - LRU 313, Radio Zona Cadena Miramar - Miramar

Mucha muchacha - LU20, Radio Chubut, AM 580 - Chubut

Labor animación/conducción femenina

Luz Dubedout - Radio Brisas - Mar del Plata

Marcela Feudale - FM Cielo - La Plata

Silvia Resoalbe - FM de las Misiones- Misiones - GANADORA

Labor animación masculina

Alberto Lotuf - Dicen que dicen - Cadena 3 – Rosario - GANADOR

Sergio Daniel Castro - Radio Continental - Córdoba

Sebastián Zamora – AM 1020 y FM 96.3 - San Juan

Labor conducción masculina

Horacio Embón -Embón Registrado - Radio Brisas- Mar del Plata - GANADOR

Tony Amallo -Hiperconectados radio- Radio 3 Cadena Patagonia AM 780 – Trelew – Chubut.

Silvio Sacomani – La cocina de las noticias- Radio Cadena Continental Neuquén- Neuquén.

Labor periodística

Agustina FIadino - Radio Nihuil - Mendoza

Germán Sasso – Radio La Brújula 24- Bahía Blanca - GANADOR

Mariana Romero – Sangre fría radio – Radio 10 Tucumán – Tucumán.

Música clásica, ciudadana o tango

La hora de Astor -Radio Brisas- Mar del Plata

Festival de las estrellas - FM Tango 98.7- Rosario - GANADOR

Tango vivo - Radio Continental - Córdoba

Música folklórica

Huella errante – Radio Universidad de La Plata - La Plata - GANADOR

Nieves y la gente - LRV 313, Radio Zona - Miramar

Nuestra esencia - FM Cadena Los Ángeles - Chaco

Música pop, moderna o jazz

Encuentro nocturno- LV4 Radio Nacional San Rafael - Mendoza

La historia de los clásicos - Radio Munc. Florencia Varela- Bs. As.

La movida de la noche - Radio Mitre - Córdoba - GANADOR

Periodístico

Arriba San Rafael - LV4 Radio San Rafael - Mendoza

El puente - Radio Mitre - Rosario - GANADOR

Vaca Muerta News – Radio 10 – Añelo - Neuquén

Temas médicos

Diálogo abierto - Radio Brisas - Mar del Plata

La ciencia del sexo - Radio Zona Cadena - Miramar

Renacer - Radio Nacional San Rafael Mendoza - Mendoza - GANADOR