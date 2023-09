La familia de los marplatenses desaparecidos en Málaga: "No puede haber entierro sin un cuerpo"

Emmanuel Soria y Maxi Ludvick salieron el pasado 27 de agosto a hacer paddle surf al amanecer en Málaga. Querían ver la salida del sol mientras tomaban mate desde el agua. Cargaron su tabla hinchable aún de noche, cruzaron la calle hasta la playa de Huelin junto al puerto y se metieron en el mar. "A las siete de la mañana el mar estaba en calma", recuerda Santiago Soria, hermano de Emmanuel, quien explica que, aquel día, sobre las nueve, se desató un temporal con vientos de hasta 70 kilómetros por hora. "Los atrapó dentro. Creo que no pudieron salir", afirma. Un video grabado por un corredor desde el paseo marítimo es la última vez que se les vio con vida.

Desde entonces, han sido 20 días de búsqueda de Salvamento Marítimo en el mar sin frutos. Más de 9.000 kilómetros cuadrados y 13 millas marinas rastreadas, hasta ser suspendida. "Después de diez días, si están ahogados, los cuerpos tienen la posibilidad de poder salir. Por eso pedimos que se reanude la búsqueda, sobre todo la aérea", pide Francisco Soria, otro de los hermanos.

Cerca del punto dónde los dos jóvenes se adentraron en el mar, Francisco saca el agua caliente y la bombilla de mate. Hace lo mismo la madre de Maxi, que lleva un 'tupper' con pastitas. Se pasan la bombilla entre los hermanos de Emma, la hermana de Maxi y los padres de éste último. Mientras Santiago Soria recuerda que "eran buenos chicos". Emmanuel llegó para conocer España superando su miedo a los aviones. Esperó al parto de su cuñada para organizar su regreso a finales de septiembre. Quería conocer al bebé. Maxi iba a estar hasta final de año. Trabajaba en una heladería y quería ahorrar dinero para volver con algo de colchón a Mar de Plata.

Aquel día, la denuncia tardó en activarse. Cuando notaron la ausencia, los buscaron por la playa. "Una socorrista nos dijo que había visto a dos chicos con esa misma tabla salir del agua. Nos pateamos la playa", explica Santiago Soria, que cuenta que fueron a poner la denuncia y les dijeron que miraran en los hospitales. Mientras comprobaron, Camila Soria, otra hermana de Emma, no formuló la denuncia en la Policía Nacional hasta las 22 del 27 de agosto. "No sé por qué no activan a Salvamento hasta las tres de la madrugada. Hay un protocolo que no comprendo, porque a la hora de un desaparecido deben quedar de lado y ser todo más directo. Las horas son claves", lamenta Francisco Soria, quien reseña que las cámaras del puerto se revisaron quince días tarde.

Y esperando a dar con ellos han pasado un mes. "Una de las cosas más difíciles de manejar es ver que no puedes hacer nada físicamente para ir a buscarlos. No tienes helicóptero, ni avión, ni lancha…", explica Francisco Soria, al que todos llaman 'Pancho' en la familia, y que reseña que sí que hicieron "muchísimas cosas" por el caso de la búsqueda.

El contacto con Salvamento Marítimo, Guardia Civil y la Subdelegación de Gobierno ha sido diario, al igual que han tenido reuniones con el alcalde Málaga, han hablado con el presidente argentino y han mandado una carta al presidente español. "Vamos a seguir haciendo todas aquellas cosas que sean necesarias", explica este hermano de Emmanuel. Ahora sus familias esperan un milagro: "No los vamos a dar por muertos mientras no haya cuerpos. No puedes hacer un entierro ni un velorio sin un cuerpo. Jamás", añade Francisco Soria.

No siempre ha sido fácil mantener la esperanza. "Nos llamaron unos socorristas que nos dijeron que los habían visto en Fuengirola. Toda la búsqueda se movió hacia allá, pero no eran ellos. Ahí perdimos mucho tiempo", recuerda Santiago Soria, quien explica que también los dieron por muertos cuando aparecieron dos cadáveres. "Una página de redes en Fuengirola dijo que habían aparecido sus cuerpos. Me iba a explotar el teléfono. Me llamaban desde Argentina y a nosotros nos decían que no eran ellos. Eso nos hizo mucho daño", afirma este hermano, que como el resto no pierde la esperanza.

"Lo que realmente creo me lo guardo para mí. Deseo que estén bien", asegura Francisco Soria con un silencio lleno de certezas. Hasta ahora la única pista sobre ellos la halló un velero a 24 kilómetros de la costa. Era la tabla en la que viajaban y a la que estaba enganchada la bombilla del mate. Los familiares van a seguir buscando sin descanso. "Entramos en una etapa en la que vamos a tener que cruzar a Marruecos o a Argelia con nuestros propios medios a mirar en los hospitales y cárceles de allí. Se nos acabaron los recursos y sabemos que la búsqueda está frenada. Nosotros no la hemos parado, no lo vamos a hacer nunca. No los vamos a dar por muertos. Vamos a seguir buscando el tiempo que sea necesario", añade Francisco Soria.

Las dos familias se agarran a un clavo ardiendo. "Creo que del otro lado del Estrecho no hubo la repercusión que aquí. Pensamos que un buque o algo los levantó y, por no tener papeles, pueden estar en una cárcel o un hospital. No lo sabemos. Cómo no lo sabemos, necesitamos nosotros ir hasta allá a averiguarlo", explica el hermano de Emmanuel, quien reseña que ya tienen el informe de Salvamento Marítimo sobre cómo fue la búsqueda. En ese documento se explica todo lo que se ha ido haciendo, desde el análisis de las mareas, a los vientos o los metros que han buscado. "Es para una empresa que nos va a ayudar, a ver si podemos activar nosotros la búsqueda", añade Francisco Soria.

