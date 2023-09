Programa Compre Sin IVA: combinando con billeteras virtuales "alcanzará a $78.000 mensuales"

Transcurrida la primera semana de implementación del Programa Compre Sin IVA, varios de los sectores alcanzados por esta medida realizaron balances para determinar su impacto.

El Programa fue anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa y consiste en la devolución del 21% del impuesto al valor agregado en productos de la Canasta Básica Alimentaria para trabajadores, jubilados y monotributistas.

Algunos sectores apoyaron la medida y otros no estuvieron tan a favor. "En agosto hubo un incremento de más del 30% en comercios de cercanía barrial, por lo que este reintegro no cubre ni la mitad de lo que aumentó la Canasta Básica Alimentaria de un mes a otro. La medida ayuda, pero es tal el aumento en los precios que es un parche más que no alcanza para contener la pérdida de la capacidad adquisitiva", explicó el director del Isepci, Rodrigo Blanco.

Por otro lado, el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Mar del Plata, Gustavo Casciotti, afirmó: "Nos mostramos entusiasmados con esta medida porque es un eslabón más que permite recuperar capacidad de compra".

En ese sentido, el presidente de la Unión Comercio y la Industria de Mar del Plata (UCIP), Blas Taladrid dialogó con El Marplatense y dijo que "la devolución del IVA es una medida que fortalece el consumo interno y que también formaliza la economía ya que hace que la gente tenga que utilizar la tarjeta de débito".

Con respecto a la primera semana desde su implementación, expresó: "En el transcurso de la semana se vio cómo se incorporaron otras billeteras virtuales como la cuenta DNI o billeteras virtuales para hacer más accesible esta devolución. Sobre el comienzo de la semana, algunos usuarios empezaron a probar el sistema y la devolución con compras en algunos casos menores al total de la devolución, pero que sobre las 48 horas que se hubiera acreditado, fortaleció la confianza en el sistema de devolución del IVA".

"Algunas empresas, sobre todo las más grandes y las cadenas, están esperando la semana próxima para evaluar el impacto, ya que en muchos casos se junta con algunas otras promociones que estaban planeadas para la pasada. A ver cuál ha sido el impacto real de esta medida en las ventas", indicó Taladrid.

"También se vio en esta semana algunos casos como la incorporación de la cuenta DNI, donde a la devolución del IVA se suman otros descuentos que estaban en rubros de la canasta básica. Eso va a permitir un ahorro sumado en esta combinación para aquellos usuarios de esta billetera virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Cuenta DNI), una devolución de alrededor de 78.000 pesos mensuales", concluyó desde UCIP.