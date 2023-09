PEYRE 2023: "Mar del Plata es la ciudad industrial más importante de la Provincia"

Tal como anticipó este medio, se realizó en Mar del Plata la Cuarta Edición del coloquio sobre Política, Economía y Real Estate (PEYRE 2023) en el UTHGRA SASSO HOTEL , con la presencia de figuras políticas y grandes empresarios.

Entre ellos, Carlos Melconián, Guillermo Montenegro, Juan Nápoli, Luis Barrionuevo, Martín Cabrales, Maximiliano Abad , Ariel Ciano , Jorge González , Marina Sánchez Herrero, Florencia Miconi Laura Teruel , Federico Quintana , Guillermo González y Jerónimo Mariani entre otros, participarán de esta jornada junto a empresarios y políticos de todo el país.

La apertura del Coloquio la hizo el Intendente de General Pueyrredon, en donde expresó: "Los marplatenses estamos convencidos de que vivimos en la ciudad más linda del mundo y que la empujamos permanentemente. Acá veo muchos que empujan en momentos que es difícil y creo que eso habla de la calidad que tenemos, no solamente como ciudad, sino emprendiendo desde la costa, las sierras, la laguna y los marplatenses en sí. Para que esas cosas ocurran, tiene que haber una posición desde un gobierno que yo lo planteé en el 2019, que es no sacarle el culo a la jeringa. Ser un verdadero participante de las resoluciones de los problemas de la ciudad".

"Nosotros entendimos que se podían hacer muchas cosas, como por ejemplo que el privado sienta que lo ayudan, que lo acompañan. Hoy habilitar un comercio de menos de 300 metros cuadrados, es automático. Estamos ya trabajando en el segundo Parque Industrial. Todo esto tiene que ver con lo que ocurre en la ciudad. Las inversiones va a venir si la ciudad tiene las condiciones de recibirlas. Es necesario porque tiene que ver con toda la estructura de Mar del Plata. Tenemos cerca de un millón de habitantes, siete veces y media el tamaño de la capital federal, que tiene una costa de más de 43 kilómetros, y que todo hace que muchos crean que Mar del Plata tiene que ver con el turismo", indicó.

"Mar del Plata es la ciudad industrial más importante de la provincia de Buenos Aires, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y habla de 12.000 establecimientos industriales y 1.500 industrias. Y un Parque Industrial que es el tercer o cuarto de la República Argentina y estamos pensando con la llegada de las últimas empresas que están en el parque, que hay varios que están acá y que lo vivieron junto conmigo en esto de que el parque prácticamente estaba a la mitad, hoy está completo", anunció.

"Hoy ya estamos pensando ya en la segunda etapa del Parque, no solamente en la mayor cantidad de empresas que pueden llegar a vivir en nuestra ciudad, como lo está haciendo Lamb Western en este momento, con una inversión de alrededor de 300 millones de dólares y con más de 300 puestos directos, en lo que es papa prefrita para exportación. Siendo una de las empresas con mayor capacidad de producción de papa prefrita en el mundo y que eligen a nuestra ciudad por distintas razones: la cercanía del producto, las facilidades que genera el Parque, por la logística que va a generar el puerto, pero también por la cantidad de gente que está en condiciones de trabajar en algo sumamente específico; la ciudad cuenta con gran cantidad de universidades públicas y privadas, y eso también habla de la calidad que tenemos", explicó Montenegro.

Y agregó: "Las cosas ocurren porque hay un Estado que te tiene que acompañar. Esta fue una decisión que nosotros tomamos desde el primer día pensando en que el generador de empleo viene por ahí. Yo me propuse al inicio de mi mandato terminarlo, debía ser con menos gente de la que estaba en el Municipio. Y esto fue una apuesta, sobre todo tratando de que la mayor cantidad de gente que estaba en distintas áreas, que tenía que ver con estar atrás de un escritorio, que estuviese en áreas de servicios. Y también hubo una baja de sueldos, a mí por ejemplo, a todos los funcionarios políticos. Una cesión de Aguinaldo en su momento en la pandemia, mantener la ciudad abierta. Y ser muy cuidadosos con la salud, pero teniendo muy claro que había que defender el trabajo, la economía que se nos iba, con un 26% de desocupación, la más alta que tuvo la ciudad".

"Y este tipo de cuestiones, impactan directamente con lo que tiene que ver con las inversiones, en particular con las inmobiliarias. Porque si una ciudad no te espera como corresponde, no te atiende como corresponde, no te genera las oportunidades, no va a ser una ciudad donde alguien quiera venir a invertir", explicó el edil.

"Cuando tomamos estas decisiones, esta ciudad era una en la que te decían a todo que no. Estaba todo prohibido. Las cosas que ustedes ven, los decks, los food tracks, la industria del gin estaba prohibido, hacer carreras en moto en la playa, también. Yo fui denunciado penalmente por el Enduro el año pasado. Todo era no pero nosotros tomamos la decisión de que se transforme la ciudad en un sí, porque los marplatenses te lo exigen", mencionó el Intendente.

"Hoy hay más de 20 etiquetas y más de 10 destilerías. Y esto genera una industria que también arranca y también impacta en lo que estamos hablando de lo que tiene que ver con la construcción. Yo no tengo ninguna duda que tiene que ver con los círculos, con la virtuosidad de lo que es una ciudad que te acompaña en los problemas y que no es un espectador", especificó.

Y a modo de conclusión, Montenegro dijo: "A mí me desvela lo que pasa en mi ciudad. Yo no tengo ninguna duda que somos la ciudad más linda del mundo por el potencial que tienen los marplatenses, no solamente por lo que es. Y la única forma de que se mantenga esto es seguir haciendo las cosas y es empujando para que eso ocurra. Las cosas no suceden solas, sino cuando los particulares empujan y cuando la gente te acompaña".