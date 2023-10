La marplatense que perdió un brazo en Brasil pide que se investigue a la empresa para la cual trabajaba

La fotógrafa marplatense Brenda González Dimanche hace un mes vivió una tragedia mientras trabajaba en Arraial Do Cabo, Brasil, cuando cayó al mar y la hélice de la embarcación le arrancó la mano junto a una parte del brazo derecho. Y este último fin de semana publicó un largo texto en sus redes sociales, escrito por su abogado, donde pide ayuda para que se acelere la investigación sobre el brutal episodio.

El escrito sostiene que la embarcación pertenecía a la empresa turística “Ohana”, la cual no le brindó ninguna asistencia hasta el momento y continúa operando con normalidad.

“Brenda necesita medicación y tratamientos de fisioterapia, además de toda una rutina que hay que adaptar, sobre todo porque es madre de la pequeña Caliza, de apenas 5 años, que sigue todo el drama de su madre. Es necesario que se haga justicia lo antes posible, con la conclusión de las investigaciones policiales, sin perjuicio de las medidas legales aplicables al caso”, apunta el escrito.

Además, en la publicación se menciona que “las condiciones climáticas y del mar no habrían sido las adecuadas para el viaje”.

“Los responsables del accidente intentaron echarle la culpa a Brenda por no sujetarse de la cuerda del barco, lo cual no es cierto”, debido a que la embarcación estaba hacinada y la joven no tenía posibilidad de sostenerse.

Ante esta situación, el abogado de la marplatense exige que la investigación avance para establecer si el capitán que piloteaba la embarcación contaba con la licencia correspondiente para hacerlo y, además, planteó que la hélice debería haber tenido un protector, lo que hubiese evitado la mutilación del brazo.

El accidente de Brenda ocurrió a fines de agosto cuando la joven estaba viajando en lancha rumbo al balneario Pontal do Atalaia. En el recorrido, la fotógrafa que está instalada en Brasil hace ocho años se lanzó al agua a fin de salvar a una niña que se había caído. No obstante, cuando ella quiso volver a subirse a la embarcación, la hélice de la misma le arrancó la mano y el antebrazo derecho.