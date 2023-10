Los candidatos a Intendente debatieron por TV, con algunos cruces picantes

Los cuatro candidatos a intendente por el Partido de General Pueyrredon para las próximas elecciones del 22 de octubre debatieron esta noche por televisión abierta, con algunos cruces picantes en diversos temas. Guillermo Montenegro, Fernanda Raverta, Rolando Demaio y Rosa Mauregui protagonizaron casi dos horas de intercambios de ideas y propuestas.

El debate, emitido por Canal 10 con la conducción y moderación de los periodistas Mariana Gerez y Germán Lagrasta, estuvo pautado por diversas instancias, como los bloques temáticos para aportar propuestas, los momentos de preguntas entre los candidatos y otro segmento de preguntas por parte de periodistas de la ciudad. Aunque seguramente el pasaje más caliente fue el debate abierto, donde durante cinco minutos se abrieron los cuatro micrófonos y discutieron sin un tema prefijado.

En relación a los ejes temáticos, el primero fue “Obras y servicios públicos”, donde la candidata de Encuentro Marplatense, Fernanda Raverta, destacó que “tenemos propuestas porque nos vieron concretar obras públicas como nunca se vieron en la ciudad”, a la vez que chicaneó a Montenegro al decir que “no sirve dos meses antes de la elección arreglar las calles, debe ser permanente y sistemático durante todo el año”.

Por su parte Rosa Mauregui del Frente de Izquierda se refirió a los “negociados” por parte del Ejecutivo, donde resaltó el servicio de transporte, a la vez que se refirió a la construcción al recordar que “en los últimos años se construyó como nunca, y sin embargo tener una vivienda y querer alquilar no sólo es un sueño, es una pesadilla”.

Montenegro, que va por la reelección desde Juntos por el Cambio, utilizó una de las estrategias de la noche, que fue señalar a los gobiernos nacional y provincial de no apoyar al Municipio: “Se podría haber hecho más, pero para hacerlo habría que contar con el apoyo del gobierno provincial y nacional, y eso no pasó. Eso tiene que cambiar”. A la vez que destacó que sólo se aumentaron las tasas un 370% contra el 800% de inflación.

Por su parte el candidato de La Libertad Avanza, Rolando Demaio, fue lapidario al señalar que “estamos peor que hace cuatro años y lo sabemos. Hay que cambiar las prioridades”, a la vez que prometió un “plan de reparación de iluminación y veredas, plan de bacheo. El fomento de la cultura, educación y comercio”.

En cuanto al eje “Desarrollo productivo y empleo”, Demaio hizo referencia al proyecto de exploración petrolera y cuestionó a Montenegro por presentar “medidas cautelares, dejando a la ciudad al borde del no”. En ese sentido, aseguró “pelear por las regalías que Mar del Plata merece nos permitirá no depender de nadie”.

Por su parte la candidata de la izquierda se plegó al proyecto de su partido a nivel nacional, de reducir las horas de trabajo y repartir las horas “entre quienes tienen empleo y quienes no”, lo que representaría “sólo en las grandes empresas la generación de 18.000 puestos de trabajo”.

Montenegro dedicó este tramo a destacar que se trabajó por “la ciudad del sí” y recorrió acciones como las habilitaciones rápidas para pymes, las intenciones del segundo parque industrial, el avance en el distrito tecnológico. Y recordó una de las muletillas de su gestión: “El que genera empleo es el privado, tenemos que quitarle la pata de encina, eliminar tasas. Es algo que vine haciendo, estoy convencido que es por ahí”.

En ese sentido, y en respuesta a Montenagro, Raverta consideró que “el privado es el que genera empleo, pero las condiciones las genera el Estado” y se manifestó en favor de recuperar el calendario de 12 meses a la vez que recordó acciones realizadas en la ciudad por los gobiernos nacional y provincial, como el Previaje, los Torneos Evita, los Juegos Bonaerense o los jubilados del PAMI.

El tercera y último bloque con eje temático, estuvo relacionado a la “Seguridad”, ocasión en la que Montenegro recordó acciones de su gestión como las 1500 cámaras conectadas al COM, la creación de la patrulla municipal, el anillo digital, entre otras, aunque señaló que esto no es suficiente si no se cuenta con Fuerzas Federales en la ciudad y en ese sentido ponderó lo hecho por Patricia Bullrich cuando fue ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri.

En el caso de Demaio se comprometió a generar “un fondo de seguridad municipal para dar más elementos y combustible a la policía. Necesitamos más cámaras en el COM, con más personal” y a “poner en marcha al departamento de tránsito”.

En la misma línea se manifestó la candidata de Encuentro Marplatense, al señalar que “todo es insuficiente, necesitamos más agentes y mejor formados, más patrulleros y tecnología, que dé respuesta a una estrategia de prevención” pero a la vez remarcó que las políticas de seguridad “sean conducidas por el intendente”.

Desde su rol de candidata del Frente de Izquierda, Mauregui mostró un discurso más distante y remarcó que “estos candidatos repiten lo mismo todas las campañas, hablan de mano dura, cárcel y bala” a la vez que consideró que la seguridad es “es imposible con la complicidad de las mafias policiales. Más policía es tortura y gatillo fácil. Lo que hace falta es garantizar un futuro para la juventud”.

CRUCES

A la hora de los cruces entre los candidatos, los más suculentos obviamente los tuvieron a Montenegro y Raverta como protagonistas. Uno de ellos fue acerca del tema de las tomas de tierras, cuando el jefe comunal le pidió un posicionamiento al respecto y aseguró que los gobiernos nacional y provincial no actuaron.

“Voy a decirle a la gente que Montenegro miente. La última denuncia penal hecha por una toma en Mar del Plata la hizo un funcionario que yo designé”, dijo Raverta a la vez que se mostró “en contra” de las tomas, pero también de “quienes esconden la falta de solución habitacional para cada familia de la ciudad que quiere un techo propio”.

Por su parte, Montenegro indicó que la respuesta de su contrincante “me sorprende porque en estos cuatro años no vi un funcionario nacional o provincial, sino que terminaron siendo denunciados por mí en El Marquesado y Las Heras”.

Otro duelo picante se dio en el tema de la planta de funcionarios municipales, donde Raverta le cuestionó a Montenegro que desde su gestión se amplió de 82 a 135. “No son 135, son 117”, se defendió el intendente y consideró que “lo más importante” de su gobierno “es que va a haber menos empleados municipales de planta. Para que no se generen las capas geológicas que siempre había en el municipio”.

Ante esto, Raverta disparó que “tal vez tenga una planta municipal más chica, tal vez sea porque no se usaron los cargos vacantes en salud. Los enfermeros que faltan en las salitas. Por eso es imposible conseguir un turno en las salitas. Falta personal”. Y se comprometió a achicar la planta de cargos políticos si llega al Palacio Comunal.

En el tercer “round” entre los candidatos, Raverta cuestionó a Montenegro por no terminar el Hospital de Batán y polideportivos, obras con las que se había comprometido en el debate de 2019: “Esto tiene que ver con una ayuda de los gobiernos nacional y provincial. No se pueden hacer promesas con plata que no hay”, se defendió Montenegro mientras Raverta enumeró las obras que hicieron Provincia y Nación en la ciudad.

“Felicito por las obras, si no me invitan no me importa. Pero siempre fui inconsulto y no me dejaron opinar”, ironizó el jefe comunal.

Demaio se sumó a los cruces y le pidió una definición al intendente sobre si está a favor o no de las aplicaciones de transporte. “No estoy a favor o en contra”, dijo a la vez que destacó que una concejal de su partido llevó el tema a ser debatido en el Concejo.

También se coló en el debate el tema de la “Zona Roja”, donde Montenegro resaltó que se recuperaron dos barrios donde se ejercía la prostitución y se vendía drogas en la calle, mientras que Mauregui lo cuestionó por “no apoyar la cuota laboral trans” y rechazó “la criminalización de las trabajadoras sexuales”.

El tema de la exploración petrolera en las costas de la ciudad volvió a instalarse en el cruce de candidatos, cuando Mauregui la consultó a Raverta sobre el proyecto en el Mar Argentino. La candidata de Encuentro Marplatense consideró que “de cualquier actividad que nos permita desarrollar la matriz productiva vamos a estar a favor. Pero cuidando el mar”.

Al respecto, Mauregui fue categórica al decir que “no es cierto que esto sea solución para los problemas de la gente” y aseguró que “el desarrollo va a ser para las multinacionales, mientras que en la ciudad va a quedar pobreza y contaminación”.

DEBATE ABIERTO

Una de las secciones del debate de candidatos fue el debate abierto, donde por un lapso de cinco minutos los cuatro contendientes discutieron con temática libre. La posta la tomó Montenegro, quien sacó a relucir el tema de la cuarentena por la pandemia de Covid y cómo la ciudad se enfrentó a las decisiones que llegaban de Provincia.

Fue allí donde se dio otro cruce con Raverta, acerca de lo que fue el cierre de escuelas. La candidata kirchnerista le recordó a Montenegro que “Mar del Plata cerró sus escuelas antes que la provincia de Buenos Aires”, mientras que el jefe comunal le señaló el cambio de reglas impuesto desde la Gobernación.

Allí Mauregui pudo colar un discurso a favor de los trabajadores de la salud, “tratados como descartables”, y señaló que la falta de médicos es porque “los sueldos son miserables”. Y fiel a los latiguillos de Milei, Demaio se refirió a las acciones implementadas por Montenegro como parte de “las medidas tomadas por la casta inútil”.

Con algunos chisporroteos y chicanas, el debate concluyó con las conclusiones finales de cada candidato. Ahora volverán a encontrarse el próximo lunes, desde las 16:45, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Funes 3250) para el último debate antes de las elecciones del 22 de octubre.