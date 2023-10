La apuesta de Peñarol: tiene 15 años y mide más de dos metros

A cinco días para su debut en la Liga Nacional de Básquetbol, Peñarol incorporó a una joven promesa en la institución: el santafesino Martín Chapero, de tan solo 15 años.

Pese a su corta edad, el hermano del también basquetbolista Tomás Chapero, mide 2.02 metros y se suma a las filas del "Milrayitas" para disputar tanto la Liga Desarrollo como la Liga Nacional.

Esta incorporación, como anunciaron en sus redes sociales, se da en el marco del nuevo Programa de Captación de Talentos que lleva adelante el club.

FIXTURE LNB

9/10 vs Oberá (V)

11/10 vs Regatas (V)

15/10 vs Boca Juniors(L)

18/10 vs Obras (L)