Bullrich en Mar del Plata: "Podemos sacar al kirchnerismo, de una vez y para siempre"

En su paso por Mar del Plata, además de su presentación en el Coloquio de IDEA, la candidata a Presidente de la Nación por JxC, Patricia Bullrich, llevó a cabo un acto en el club Quilmes, ubicado en Avenida Luro y Guido, acompañada por Néstor Grindetti, María Eugenia Vidal, Guillermo Montenegro, Maximiliano Abad, Hernán Lombardi y María Eugenia Talerico.

Rodeada de militantes, en una cancha que explotaba, Bullrich comenzó su discurso: "Estamos frente a un momento histórico, en el que después de veinte años podemos sacar al kirchnerismo, de una vez y para siempre. Destruyó la convivencia democrática, cambió la economía de los argentinos por una que engordó a los que están de su lado, no respeta ninguna forma de diálogo político y nos discriminan por ser de otro partido político; algo que no pasaba con Vidal".

"Estamos dando los últimos pasos de un largo camino. Logramos conservar, trabajar y unir a JxC, que por primera vez en 40 años de democracia tendrá más gobernadores que el oficialismo. Nunca pasó. Les ganamos en San Luis, San Juan, Mendoza, todo el Cuyo, Chubut, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires. La gran batalla será en Catamarca, CABA, Entre Ríos y la Provincia", apuntó con entusiasmo.

"En Provincia hay que ganar el 22 de octubre, no tenemos excusa. Es un deber moral que JxC gane para que los argentinos dejen de ser robados y destruidos en sus angustias. Algunos pensaron que habían cambiado, pero no, y lo vemos en la actualidad con Martín Insaurralde y la mafia de Massa. No podemos dejar que el kirchnerismo siga en el Gobierno. Sacarlos es fácil, el trabajo es después, sacar a los ñoquis de la Campora. Massa vino como superministro y es un superdesastre", expresó la ex ministra de Seguridad.

Asimismo, aseguró que en los últimos veinte años "hicieron crecer al Estado en un 100% con dinero de los trabajadores" y resaltó que "los únicos servicios que quedaron son los yates de Insaurralde".

"Esta última batalla implica un cambio de raíz. Ellos eligieron vivir con inflación, nosotros matarla. Decidieron vivir con un déficit permanente y le dan a la maquinita. Solo nos sacan nuestros ahorros. Vamos a dar una batalla brutal y concreta contra la inflación, y vamos a ordenar las cuentas de nuestro país", manifestó.

"Nos quieren colonizar el Estado, pero se va a terminar la corrupción en Argentina. Vamos a ordenar la economía dejando de imprimir y de tener cepos, permitiendo que las empresas exporten libremente y sacándole las retenciones al campo. Nuestra economía dará vuelta esta realidad, con el Estado necesario para la educación, la salud, la seguridad y nuestras fuerzas armadas", sotuvo Bullrich.

En último lugar, sobre la Justicia, apuntó: "Liberaron diez mil presos, lo hacen todos los días y quien está a cargo del Sistema Penitenciario Federal permitió internet y celulares dentro de la cárcel. Así estamos. Incluso recomendó que a los presos los dejen libres porque no hay lugar en los penales, cuando son asesinos, ladrones y violadores. Pero vamos a hacer exactamente lo contrario. Tenemos un órden de valores, cuidamos a los ciudadanos y a los que nos cuidan".

Y lanzó: "Salimos últimos en las cárceles, mientras que Sergio Massa quedó en primer lugar y Javier Milei en el segundo. Los vamos a ir a buscar uno por uno".