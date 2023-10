Grindetti sobre el caso Insaurralde: "Es el modus operandi del kirchnerismo hace veinte años"

Con la ciudad como sede política en estas fechas, tanto por el Coloquio de IDEA como por diversos encuentros de esa índole que se llevaron a cabo, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti, comentó en su paso por Mar del Plata sobre su plan estratégico, la crisis económica y lanzó una dura crítica hacia el oficialismo.

Grindetti, que comenzó la jornada en el Torreón del Monje para sumar a Estaban Bullrich a su equipo, expresó en diálogo con "UPM" de Mitre (FM 103.7): "Partiendo de la base de que nuestra acción de gobierno tiene que girar alrededor de las personas y no del Estado, queremos trabajar en el desarrollo de los jóvenes y hacer un trabajo integral, vinculado a la salud, el deporte y la asistencia social. Y para ello, decidimos formar un concejo estratégico para que nos ayude a pensar cómo llegar a este objetivo".

"Formamos un grupo interesante con gente que sabe mucho del desarrollo de los chicos, como Alejandro Finocchiaro, Gabriel Sanchez Zinny, Soledad Acuña, Esteban Bullrich, Susana Decibe y Andrés Delich. Con ellos haremos el plan estratégico para guiar nuestro camino, en caso de llegar al gobierno", detalló.

Por su parte, en cuanto a la participación de JxC en el Coloquio de IDEA, remarcó que lo que les gusta es "escuchar a la gente y proponer soluciones". También aprovechó la situación para señalar a los ausentes en el evento: "Si nos cerramos, nos pasaría como al presidente y al ministro de Economía, que generan cada vez más inflación. Y el problema de Milei es que está solo y no puede estar en todos lados".

"Nosotros escuchamos, proponemos soluciones y tenemos un equipo que puede garantizar que sea posible", aclaró el jefe comunal de Lanús.

Asimismo, mencionó sobre Bullrich y su relación con Mar del Plata: "Mucha gente quiere escucharla. Ella generó un vínculo emotivo y racional con el vecino que es muy importante y nos va a llevar al triunfo".

En paralelo, Grindetti también puntualizó en los reclamos de los argentinos, donde señaló a la "economía" como principal malestar y aseguró que "su origen es la política del gobierno, que gasta lo que no tiene y para pagar, emite dinero".

"Aumenta el dólar, el tomate y los zapatos. Todo aumenta porque el denominador común de eso devalúa la moneda. Y como dólares no hay, todos demandan y aumenta. Es de manual. La gente no lo entiende y no sé si es una capricho o desconocimiento", especificó.

Y dentro de otro de los temas de la agenda, puntualmente sobre el caso de Martín Insaurralde, el ex ministro de Hacienda de la Ciudad afirmó que "el árbol no debe impedir que se se mire el bosque", en alusión a que es una situación repetida en el oficialismo.

"Es repudiable y hay que investigarlo, pero no nos pueden desviar la mirada a un único caso. Es el modus operandi del kirchnerismo hace veinte años", finalizó el referente provincial de Juntos por el Cambio.

