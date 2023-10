Mariano Rodríguez, de cara al debut de Peñarol: "Es un equipo joven que no para de entrenar y siempre pide más"

A falta de un puñado de días para que Peñarol encare una nueva temporada de la Liga Nacional, el entrenador del "Milrayitas", Mariano Rodríguez, habló en diálogo con "SuperMitre" (FM 103.7) acerca de la pretemporada, las lesiones, la vuelta de Thornton y el nivel de los nuevos extranjeros.

El elenco marplatense dará inicio este lunes a las 20 a una nueva temporada, para la que se preparó durante más de un mes, situación en la que el DT comentó: “Venimos entrenando bien. Se está haciendo un poco larga la pretemporada. Después de varias semanas de entrenamiento -arrancamos el 28 de agosto-, es normal, con ganas de empezar a competir. Hemos tenido algunos inconvenientes con algunos jugadores, normales de pretemporada. Pero el equipo pudo entrenar siempre".

Y como es común en el mundo deportivo, las lesiones suelen ser un dolor de cabeza para cada equipo y Peñarol no es la excepción. Por su parte, Rodríguez señaló que tuvieron "una pretemporada buena, pero con condimentos especiales", debido a inconvenientes físicos de Valinotti y Filippa.

"A mediados de la pretemporada Valinotti empezó a sentir un dolor, previo al partido con Quilmes. Venía arrastrando un dolor del año pasado que le volvió a surgir. Y estuvo con algunos inconvenientes para entrenar, hasta que los doctores le encontraron la vuelta con plantillas y una situación de análisis y trabajo con el kinesiólogo. Filippa alguna vez se dobló el tobillo, eso le generó frenar y cuando arrancó empezó con contracturas previo al clásico. Quiso estar, se exigió y tuvo una pequeña rotura fibrilar muy suave que no llegó a desgarro. Pero recién ahora empezó a entrenar mitad de cancha", explicó.

Y en esa línea, también detalló la notable ausencia de Thornton, que no ha llegado y eso les "dificultó el tema de los grandes", pese a que lo cubren con otros jugadores, "cambiando de puesto, siempre prensando en lo mejor para el equipo”.

“Depende de cómo salgan unos resultados donde está jugando. Lo podríamos tener llegando a Mar del Plata, subirlo al micro es ir directo a la gira. Hablo con él, está bien físicamente y estaría listo para llegar y sumarse a nosotros y poder jugar. Lo conozco bien y conoce a varios del equipo, y la idea es lo que le gusta hacer, que tome su protagonismo pero también disfrute de pasar la pelota y que el equipo juegue bien. Es un tipo muy ganador y no se permite que el equipo pierda”, remarcó sobre el "Sheriff".

No obstante a los contratiempos, el marplatense hizo un balance de la pretemporada: “Obviamente los saldos son más que positivos, es un equipo joven que no para de entrenar y siempre pide más. Entrenamos turnos largos. Súper predispuestos para todo lo que uno propone, sin inconvenientes, muy respetuosos y muy profesionales. Los extranjeros lo mismo, dos personas extraordinarias que se sumaron al grupo perfectamente. Llegan antes a hacer su trabajo físico, muy comprometido de parte de ellos. Whitfield llegó un día antes del clásico, por suerte todas estas semanas lo tuvimos en actividad y lo pudimos poner a punto. Quedan unos días para seguir insertándolo”.

Sobre esto último, en tanto al nivel del escolta estadounidense, manifestó que en el clásico "no demostró nada de lo que puede hacer" y destacó su inteligencia, como su capacidad de cumplir dos roles distintos. Y sostuvo: "Puede cumplir rol de generar juego para los demás, pasar muy bien la pelota, juntar defensas y liberar tiros para los compañeros. Es cero egoísta. Nosotros le pedimos que tome más protagonismo porque le gusta esto de jugar y hacer jugar. Ya sabía que era así porque en la liga uruguaya lo vi y hablé con entrenadores, y me decían lo mismo".

Asimismo, Rodríguez añadió: "Apostamos a que el 2 y el 4 tengan gol, creo que lo va a poder hacer bien. Es un jugador que si el equipo está bien, no va a tomar protagonismos excesivos. Estoy contento con los entrenamientos que viene dando, hay que ver cómo lo trasladar al juego”.

En última instancia, sobre su rol en la selección de cara a los Panamericanos, contó: “Estoy super contento y con muchas ganas de estar en esos Juegos Panamericanos. Para mi es algo impensado, un sueño estar en la Selección y es algo muy importante. Tanto en lo personal como en mi carrera. Pero hoy tengo la cabeza puesta en Peñarol, lo que no quita que haga algunos trabajos relacionados con la Selección. Todavía falta e intento que no me agarre la ansiedad, si bien es algo que lo estoy intentando disfrutar porque no pasa todos los días y uno no sabe cuándo va a volver a estar en la Selección”.