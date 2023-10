"Mi sueño es repuntar mundialmente a Argentina con el Volteo"

Por Camila Cadel

Hace menos de un mes se desarrolló el certamen Nacional de Volteo en La Rioja, en donde tres marplatenses obtuvieron importantes podios. Una disciplina ecuestre en pleno desarrollo, poco conocida pero que cuenta con atletas locales que prometen.

Morena Benítez fue una de ellas. Es deportista local y representa al país haciendo Volteo desde los 14 años. Con sus inicios en la gimnasia artística, un día descubrió este deporte y desde ese entonces, se enamoró.

"La disciplina llamó mi atención desde chica. Yo empecé volteo a los 14. Hice mucho tiempo Gimnasia Artística y siempre estuve relacionada con los caballos porque también hice equitación. Y precisamente este deporte junta las dos cosas que más me gustan hacer. Lo conocí por Instagram, vi una foto de que estaba de que estaba acá en Mar del Plata la entrenadora del equipo argentino, Yanina Álvarez y quise ir a probar. Le dije a mi mamá, fuimos y terminé enamorada del deporte. Ahora por suerte estoy haciendo lo que me gusta", dijo Benítez.

"Mi primera competencia fue casi al mes de empezar volteo. Yo no entendía mucho era y dije 'bueno, vamos a hacerlo para ver cómo es esto'. Ahí fue cuando me terminé encantar con el deporte porque más allá de lo que era la competencia y todo eso, las chicas que vinieron de otros lugares eran re amigables, venían y te abrazaban cuando terminabas de pasar. Todas esas cosas que eran re agradables y yo no estaba tan acostumbrada. Y para la selección quedé al otro año, cuando tenía 15", continuó.

En cuanto a la relación que se establece con el animal, un vínculo tan especial esencial para poder desarrollar el deporte, la atleta explicó: "Acá en Mar del Plata yo entreno con un caballo que es con el que lo hago siempre. Cuando practico en Buenos Aires con la selección, lo hago con otros porque cuando viajamos no podemos llevarlos por la distancia y todo lo que implica, entonces tenemos que acostumbrarnos a otros. Así que con esos cambios de animal, me voy adaptando para que después cuando tenga que viajar y competir puede ser más fácil".

Y agregó que hasta hace un tiempo atrás, "competía de forma individual pero este año quedé seleccionaba para el equipo argentino, así que también lo hago en grupal. De forma individual estoy sola con el caballo y hago rondas de obligatorios y de coreografías, que me encanta".

Por otro lado, ser estudiante y llevar adelante una responsabilidad tan importante como estar representando al país en un deporte, no es nada fácil y requiere mucha dedicación. Sobre eso, la deportista local, que todavía asiste a la secundaria, explicó: "A mi por suerte en la escuela me va bien, así que lo puedo manejar. Lo voy hablando con los profesores, con los directivos del colegio. Hago las tareas cuando viajo en el micro o en el lugar que me quede, a veces en la casa de mi entrenadora. Cuando me voy de viaje, viajó compito, me enfoco en eso le doy el tiempo que necesita y cuando vuelvo lo voy arreglando en el colegio, con las tareas, las evaluaciones y todo lo que tenga que hacer bien".

"Con este deporte, el año pasado viaje a Europa a competir en Eslovaquia, en un internacional, después tuve sudamericano, acá en Mar del Plata donde salí campeona y ese fue uno de los torneos más lindos que tuve porque estaba toda mi familia y todos mis amigos ahí alentándome. Ahí sentí el apoyo muy de cerca. Este año también competí en otro internacional en Italia y en Eslovaquia de vuelta un internacional más donde conseguí el pase a la categoría 2 estrellas. De ese último también me quedaron muchos recuerdos hermosos. Ahora en noviembre se viene el sudamericano en Brasil y para eso me estoy preparando con todo porque es mi próximo objetivo más cercano", continuó.

El deporte es poco conocido en el ámbito nacional pero de a poco, comienza a viralizarse. "Cuando voy a otros países, en Europa es otro mundo. Hay mucha más cantidad de atletas que lo llevan a cabo y los caballos son diferentes, más diversos. También se nota la superioridad en cuanto a las cosas que tienen para entrenar los deportistas, porque acá en Argentina todavía está desarrollo. Pero vamos por muy buen camino", sostuvo Benítez.

"Hoy mi sueño es repuntar mundialmente a Argentina en individual y en equipo. Ese es mi objetivo más grande y también terminar este año de escuela porque el siguiente año planeó empezar una carrera y a la par seguir compitiendo. Es un deporte hermoso y estoy segura de que cualquier otra persona que quiera hacerlo, va a amarlo como yo", comentó.

"Además de a mi familia, estoy muy agradecida también por el apoyo del Templo y del Club Quilmes porque me están brindando sus espacios para que pueda progresar en este deporte y es algo super importante para mi", concluyó la atleta marplatense.