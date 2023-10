Pablo Santín: “Hay un grupo de empresarios que toda la vida arregló todo con dinero”

El secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, aseguró que en el sector gastronómico “hay un grupo de empresarios que toda la vida arregló todo con dinero” y que por ese motivo se generan fricciones con el gremio que lidera: “Les cuesta entender que las cosas se tienen que hacer dentro de la ley”.

En relación a conflictos recientes, Santín explicó que con la pizzería “Rabona” la situación “ya está resuelta” y que con el café “El Cóndor” también se regularizó: “Uno entiende que la situación es complicada, pero nosotros estamos del lugar que tenemos que estar. Eso lo tenemos claro. Entonces no somos socios, somos empleados. Cuando les va bien no contamos las costillas, pero cuando les va mal no nos pueden hacer partícipes siempre a nosotros”.

Diferentes son los casos con el café “Adorado” y con el restaurante “Cava Federal”. En ambos hay pedidos de audiencia pendientes con el Ministerio de Trabajo. Y esperan por la regularización de los trabajadores para determinar si toman alguna medida o no.

“Hay mucha informalidad, siento que nos toman el pelo. Están evadiendo por todos lados, nosotros en lo que nos compete que es la regulación del trabajador no pensamos movernos de ahí”, comentó Santín en diálogo con CNN Radio Mar del Plata. Y aseguró que “tratamos que el trabajador quede al margen, no se exponga. Por supuesto que estamos en un diálogo permanente y muchas veces son presionados, los aprietan”.

“La última inspección que hicimos en ‘Cava Federal’ a los trabajadores los obligaban a salir por una puerta como si fuéramos tontos. Uno no puede ir a traerlos del cogote y obligarlos a que nos den la información. Muchos trabajadores nos decían que era su primer día de trabajo; te toman el pelo en la cara. No me enojo ni me enojaría con un trabajador, porque está empujado a decir eso, el problema es la parte empleadora que hay una cosa cultural que no la quieren cambiar”, expresó el dirigente gremial.

Santín se lamentó: “Ahora no nos responsabilicen a nosotros cuando se genera un conflicto. Dicen desde que asumí que quiero romper la paz laboral, pero lo real es que en la pandemia tuvimos el peor índice de desocupación en la actividad, despidos encubiertos, trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Fue una vergüenza la masacre que hicieron con los trabajadores”.

En cuanto a los conflictos que se generan con los empleadores, el referente de UTHGRA señaló que “no hacemos un juicio de valor contra nadie, ni contra ningún empleador, pero hay una ley de trabajo que hay que respetar y justamente esos trabajadores nos votaron para eso. Ojalá pudiéramos solucionarlo de la nada, pero esto no se hace con magia, se hace con mucho trabajo, con mucha confrontación, porque todavía tenemos un sector de empresarios que les cuesta entender que las cosas se tienen que hacer dentro de la ley”.

Santín también se refirió a la idea de que si se cumple con la ley los comercios se funden: “En principio, desde que yo asumí no cerró nadie. Estoy acá para cuidar a los compañeros. Si yo veo que algo está mal, tengo que usar las herramientas que me da la ley para apoyar a ese compañero, es lo que me dice el estatuto. Termina generando mucha confrontación porque vemos empresarios que no entienden que los negocios no se pueden sostener con la plata de la gente”.

El nivel de confrontación con el empresariado llegó, en ocasiones, a situaciones tensas: “Desde que me tocó asumir me amenazaron de todas las maneras”, aseguró Santín y contó que hace poco escuchó un mensaje “de alguien muy importante que por mis prácticas se me iba a hacer una causa penal, que me iban a llevar preso”.

“Lo que pasa que hay un grupo de empresarios que toda la vida arreglaron todo con dinero, por abajo, entonces con nosotros no hay manera de arreglar nada. No existe en toda Mar del Plata un empresario que pueda decir que tiene algún tipo de arreglo con este sindicato. Lo intentaron de todas las maneras. Cuando no lo pueden arreglar con plata eso genera impotencia”, aseguró el dirigente.

El dirigente explicó que “hay un círculo que intenta instalar que llevarte bien con los empresarios es tu mejor decisión, que si querés crecer tenés que llevarte bien con ellos. Y nosotros estamos convencidos que la forma de trabajo que tenemos es la correcta, no hay manera de apuntar a este sindicato con el dedo. Todo lo hicimos dentro de la ley”.

Santín se refirió además a su apoyo a la candidatura de Fernanda Raverta como intendente: “Siento que el contexto social nos obliga a involucrarnos. Con Fernanda siento que los trabajadores necesitamos una figura como ella que tiene que atender los problemas de los laburantes. Al día de hoy, nos atendió el teléfono siempre”.

Claro, en relación a UTHGRA nacional, Luis Barrionuevo apoyó a Javier Milei y para Santín, se trata de “un dirigente que hoy tiene un sindicato con la infraestructura más importante del país. Si él considera que conoce a Milei, que es la persona indicada, no tengo ninguna duda que así será y vamos a acompañar”.