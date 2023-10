Segundo debate: Bullrich endureció su discurso, Massa recibió críticas por la economía y Milei buscó no cometer errores

Otra vez juntos. Patricia Bullrich, Javier Milei, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman hicieron una nueva exposición pública de sus propuestas de gobierno, con foco en Seguridad, Producción y Vivienda.

Cuestionado por Bullrich por la renuncia de Martín Insaurralde a la Jefatura de Gabinete bonaerense tras la revelación de su viaje a Marbella, Massa aseguró que se trató de un "grave error" del dirigente y que por eso "le pidió" la dimisión a su cargo y a su candidatura a concejal de Lomas de Zamora. Al contestarle a Bullrich, el candidato y ministro de Economía agregó, dirigiéndose a Bullrich: "No todos somos lo mismo. Vos nunca le pediste la renuncia a (Gerardo) Milman".

El otro eje que planteó estuvo centrado en "exigirle cuentas a la Justicia" porque, dijo, "no puede ser que un juicio laboral tarde 5 años, una adopción 7 años, y una excarcelación u orden de allanamientos demore siete, diez o quince días", por lo que un eventual Gobierno suyo "medirá" el funcionamiento de los jueces a través de una modificación en la legislación.

Javier Milei , el ganador de las PASO y favorito de las encuestas para las elecciones generales, intentó no cometer errores, pero tuvo un traspié cuando Bullrich le preguntó por sus nóminas de candidatos.

El ministro de Economía, Sergio Massa, sufrió en el eje “Trabajo y Producción”, donde sus contrincantes hicieron foco en los problemas coyunturales de su gestión actual en el Gobierno. La semana pasada, cuando debatieron sobre Economía, el candidato de Unión por la Patria no había recibido tantos cuestionamientos como hoy.

Con la palabra de Juan Schiaretti, comenzó el segundo bloque temático de la noche en la Facultad de Derecho de la UBA.

"Para que haya trabajo y producción tiene que haber inversión y macro estabilidad económica y no atacar a los inversores como lo hace la Argentina. Hay que eliminar las retenciones al campo y al complejo agroindustrial. Hay que sustituir impuesto distorsivo como ingresos brutos como un IVA provincial como tiene Brasil. Hay que ayudar a las pymes para que generen más empleo", dijo Schiaretti.

En tanto, Sergio Massa dijo: "Creemos en una sola clase de hombres y mujeres, y son los que trabajan. Vamos a poner el eje en el trabajo en estos próximos 4 años. Planteamos una mejora en el ingreso, desde dos lugares: la paritaria libre y la reducción de impuestos. Ya hay 16 millones y medio de los argentinos que reciben la reducción del IVA. Terminamos con la mentira del impuesto a las ganancias en su salario. Creemos que hay que seguir haciendo, es clave hablarle a las personas con discapacidad porque el cobro de la pensión no puede tener un trabajo, eso se terminó. También le hablamos a las mujeres: vamos a impulsar la obligatoriedad para que las empresas paguen lo mismo por el mismo puesto

Myriam Bregman. "El ministro ya firmó con el FMI para después de las elecciones más tarifazos. Cuando recorremos con Del Caño siempre nos encontramos con una jubilada que vende cosas porque no le alcanza. Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con la misma plata que los jubilados, bono incluido".

Schiaretti: "Sergio Massa llevó la inflación del 65 al 140%. Tiene tantos tipos de cambio porque en el Banco Central no hay reservas. Lo que hay que hacer es ayudar a las pymes que están sufriendo".

Bullrich apuntó contra el candidato de UP. "Massa, no puedo creer lo que decís. Hablás de producción cuando en la aduana tenés un Tongolini que te dice quién va primero en la cola. Dijiste que viniste a sacar las papas del fuego, y nos hiciste puré. La Argentina está en una situación de emergencia. Nosotros vamos a cambiar de verdad y para siempre".

Sergio Massa tuvo su derecho a réplica. "Hay algunos que se olvidan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia con el FMI. Estamos atravesando la peor sequía. No me metí abajo de la cama porque amo a mi país. El 11 de diciembre voy a poner en marcha la economía. Todos hablan, pero el único que bajó las retenciones fui yo".

Javier Milei aprovechó para hacer su uso a derecho a réplica para apuntar directamente contra Melconian, quien podría ser el ministro de Economía de JxC.

Massa hizo uso de su derecho a réplica. "Hay algunos que escucho que parecen paracaidistas suecos, que parece que no se acuerdan que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia. Se olvidan que Argentina está transitando la peor sequía de la historia. Quiero dejar claro que me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero. Yo amo mi país, fui el único que bajó las retenciones", expresó.

Luego habló la candidata del Frente de Izquierda. "A mí la realidad no me la tienen que contar, soy laburante. La dirigencia sindical traidora es la que garantiza la fragmentación. Hay que recuperar los sindicatos para demostrar que somos la inmensa mayoría. Desde la Izquierda somos los únicos que tenemos la banera para unir. Proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas. Así se podrían generar más puestos de trabajo con un salario que alcance y sin aumentar los ritrmos de trabajo. La salida no es pisándole la cabeza a los de al lado. Nosotros peleamos porque sea la cabeza de una nueva sociedad".

Javier Milei habló sobre Trabajo y producción. “El PBI está estancado desde el 2011, el ingreso per cápita está 15% por debajo del nivel de referencia. Es escandaloso el desequilibrio del mercado laboral que hay 8 millones que están en el mercado informal. La única salida es con crecimiento económico, esto implica acumulación de capital físico, humano y tecnológico. Hay que invertir., pero nadie va a invertir si no se puede ganar plata. La casta lo único que hace es consumir capital, con su modelo del gasto. Se genera déficit fiscal y se acumula menos capital. Imprimen dinero y generan inflación”.

Bregman hizo uso de su derecho a réplica. “Cuando Milei habla en difícil lo hace para ocultar su plan. Aguinaldo afuera, licencias afuera. Si sos monotributista o no registrado, ya estás afuera. La única libertad que propone es la libertad de que te exploten sin límites”.

En tanto, el candidato de LLA le habló a Bregman. “Hablan de reducir la jornada laboral. ¿Por qué no la llevamos a una hora por día? Va a haber empleo para todos. Dice que el salario tiene que estar por encima de la canasta básica”, ironizó el libertario.

Sergio Massa también hizo uso de su derecho a réplica. “Javier, hasta acá llegaste. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Esto muestra tu rasgo autoritario. Milei plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los trabajadores pierden la indemnización y las vacaciones pagas”.

Después Patricia Bullrich, tuvo dos minutos para exponer. “Hace 20 años que la mafia política y sindical del kirchnerismo se lleva todo a su casa. Un monotributisca cobra una jubilación de porquería. Nosotros queremos sacarla la pata de encima a la producción de verdad. A la producción en todo el país. Massa miente cuando dice que no sacamos las retenciones. Ustedes defienden a los sindicalistas que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino”.

Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente, el último tema del debate

Fue el último bloque temático del debate. Este último tópico fue incluido por pedido de la gente y se votó por medio de la plataforma en línea en la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Comenzó Sergio Massa: "Te quiero contar qué vamos a hacer con tu casa. Estamos trabajando en un acuerdo con el sistema financiero para que puedas acceder a un crédito hipotecario. En paralelo tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común. Quien contamine un río, tala un bosque o destruye un humedal tiene que ir a prisión. En segundo lugar, energías renovables. En tercer lugar, también hay un tema que tiene que ver con el cuidado de ambiante. Casa común y casa propia, el desafío de los próximos 4 años".

Bregman, en tanto, hizo uso del derecho a réplica: "Quienes alquilamos por muchos años sabemos lo que significa la incertidumbre de no tener un techo para vivir. Créditos hipotecarios disponibles ya".

Patricia Bullrich, también con el derecho a réplica: "Massa, hay 2 millones de pobres más desde que sos ministro de Economía. Nadie compra una casa y nadie puede alquilar. Hablás de un país que no existe. Los únicos que pueden acceder a una casa son tus amigos kirchneristas. Ustedes generaron el empeoramiento en la vida de los argentinos".

Myriam Bregman expuso con sus dos minutos en el último bloque. "El sistema capitalista está destruyendo al planeta. Sequías, incendios, ola de calor,contaminación y más contaminación, y aun así todos los candidatos proponen el extractivismo y el saqueo de los bienes comunes naturales".

Javier Milei habló sobre Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente: "Son tres elementos los fundamentales. Uno son los ingresos, la longevidad y la educación. Es interesante porque dos de los tres están fuertemente vinculados a la libertad económica. Los países libres son más ricos que los reprimidos. En los países libres las personas viven un 20% más. Para llegar al capital humano requerimos un trabajo previo, proponemos mejorar la informática y la transparencia. En materia de educación nuestro compromiso con la alfabetización para que haya competencia entre instituciones. Libre elección de contenidos para que cada uno pueda desarrollar su carrera".

Bregman aprovechó para utilizar su último derecho a réplica: "No entendí nada, para mí lo sacó de Yahoo respuestas. Milei defiende la libertad de las empresas para contaminar los ríos. Llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo".

Bullrich: "El desarrollo humano arranca por empezar a respertar. Mostrás motosierras y agredís a las mujeres. Massa, no necesitamos que nos defiendas, nos defendemos solas. Argentina necesita un modelo donde no hay inflación. Ese es el verdadero desarrollo humano, lo demás es mentira".

La candidata de JxC tuvo 45 segundos para hacer uso de su derecho a réplica: "Massa, tienen que dejar de robar. Los ñoquis de La Cámpora que ibas a combatir los pasaste a planta permanente. Son los únicos niños favorecidos en este país. Necesitamos que el dinero vaya a tu familia y que la casa sea para tu familia, y no para la familia para los burócratas del Estado. Necesitamos que todo el dinero de la Argentina se concentre en la gente. El 100% aumentaron ustedes el Estado. Aumentaron el Estado de los burócratas".

Schiaretti: "Es obvio que para que tengamos vivienda hacen falta créditos que tiene que ser dados con variación salarias. El Estado nacional y provinicial debe hacer las viviendas populares para la gente sin recursos. Es lo que estamos haciendo en mi provincia porque la gente sola no puede. Hay que dar vuelta lo que hizo el kichnerismo".

Preguntas cruzadas entre los candidatos

La primera pregunta fue de Patricia Bullrich hacia Javier Milei. "Tenés a Barrionuevo que te banca la campaña. ¿Vas a cambiar algo con tanto chorros en tu lista?".

El líder de La Libertad Avanza respondió: "Vos también tenés un montón de gente que vienen de otro lado. Tenes un problema de flexibilidad. Vos sí poder lavar tu pasado de montonera asesina? Y nosotros que solo gritamos no podemos cambiar? Los que se quieran sumar a cambiar los problemas de los argentinos son bienvenidos, no como ustedes que se la pasa bloqueando todo el tiempo".

Juan Schiaretti le preguntó a Bullich. "El plan Belgrano de Macri fracasó. ¿Cuál es tu plan para que el norte tenga estructura?". La líder de JxC le respondió: "Usted sabe que su provincia fue la que más fondos recibió. Todas las cosas que se hicieron en la gestión de Macri no las reconoce porque está en campaña".

Sergio Massa le preguntó a Bregman: "¿De verdad para vos Milei es lo mismo que nosotros?". Bregman apuntó: "A Milei le arman las listas. Te olvidaste de mí, pero llamaste a Milei y a Villarruel. Con nosotros no, Sergio. Ellos ya gobernaron y fracasaron, ahora le arman las listas a Milei".

Milei le preguntó a Massa: "¿Me puede explicar como avanzará con su política internacional si apoya a los delincuentes?". El candidato de UP, por su parte, respondió: "Vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora Bullrich. No solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de terroristas".

En el tramo final del debate, Javier Milei le preguntó a Myriam Bregman, quien aportó su respuesta: "Peleo por un gobierno de los trabajadores y trabajadoras. Todo se organiza en función de un grupo de empresarios que en función de sus ingresos definen todo".

Bullrich a Schiaretti: "¿Usted cree que la dolarización favorecería a las pymes de Córdoba?". Mientras que el candidato cordobés respondió: "Necesitamos tener un Banco Central independiente y avanzar con un tipo de cambio social competitivo para evitar la hiperinflación".

La última pregunta fue de Bregman, respondió Bullrich: “Hace unos días dijo que quería espiar los celulares de los detenidos”. Bullrich: “¿Usted sabe lo que es el narcotráfico?”.

Milei le preguntó a Schiaretti: “Tanto JxC y UP quieren mantener las retenciones, nosotros queremos sacarlas. ¿Podría decir qué opina en su lugar?”. Schiaretti respondió: “Hay que eliminarla y sacarle el pie de encima al campo”.

Bullrich: “Massa, los planes solo aumentan el gasto. Haciendo pomada al salario de la gente que cayó un 30%. No me vengas con plancitos. Vamos por 46 millones de argentinos a bajar la inflación. Dejate de joder con esos plancitos”.

La candidata de Juntos por el Cambio le habló directamente a Sergio Massa. “Los bolsos de López, los hoteles de CFK y el yate de Insaurralde. ¿El país entero se pregunta cuándo van a dejar de robar?”.

Massa: “A lo largo de estos años la ley del arrepentido es de mi autoría. La suma de las penas fue parte del paquete de leyes que propuse cuando era diputado. Sería bueno que votes la ley para saber quiénes son los candidatos que fugaron plata a Estados Unidos”.

En la cuarta ronda, Bullrich le consultó a Bregman: “¿Por qué odiás tanto a las fuerzas de seguridad?”. Bregman respondió: “Le voy a contar que cuando ella dirigía a las fuerzas de seguridad desapareció Maldonado, asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel y defendió a los policías de gatillo fácil. Debería explicar por qué le vendió armamento a Bolivia”.

Bullrich volvió a cargar contra el líder de LLA. “Milei miente y miente. Melconian es una persona seria, no lee libritos como usted. Cuando más alto esté el dólar, mejor, como dijo usted el otro día”.

Bregman le preguntó a Massa y el candidato de UP le contestó: “Necesitamos los mejores, no importa donde hayan participado en política. Ojalá tengamos dirigentes radicales que quieran acompañarnos”.

La última pregunta cruzada de Schiaretti a Milei, que le respondió ante su inquitud por el tema ambiental: “Nosotros no adherimos a la decadencia. Ahora si usted está preocupado por los problemas medio ambientales, fuimos el único espacio que planteó una propuestas. Si a usted le preocupa la cuestión energética, nosotros estamos sobre cumplidos. A diferencia de ustedes, para mí robar está mal”.

El minuto de cierre de los cinco candidatos



Patricia Bullrich: "Luché contra los que abusan del poder. A estos tipos no los derrotás con discursos lindos, yo los enfrenté siempre. Para que tu hijo no se vaya del país, para que los chicos tengan 190 días de clases. El 22 de octubre el poder cambia y lo tenés vos en tus manos. Decile sí a un cambio de verdad".

Juan Schiaretti: "Compatriotas, como les dije la semana pasada, no está escrito en ningún lado que los argentinos estemos condenados al fracaso. Al fracaso nos llevaron el kirchnerismo y el macrismo, cuyos candidatos son Sergio Massa y Patricia Bullrich. Creo además que hay otras propuestas como las de Mile, que no se aplicaron en ningún lado del mundo, significan un viaje a los desconocido y no mostraron experiencias de gestión en ningún lado. Además de mostrar mi gestión en mi provincia, que nos hizo progresar, defendí al interior porque soy el único candidato del interior de la patria, frente al socialismo del amba. Les odio que nos acompañen con su voto para ser un país normal y federal”.

Sergio Massa: "Este minuto es uno de los más importantes de mi vida. Quiero contarte cuál es el camino que la Argentina tiene que seguir. Quiero hablarte a vos que sos mamá y protegerte de esos que quieren la libre portación de armas. Argentina está saliendo de una crisis, tal vez la peor de los últimos 20 años. Te pido que vaya sin bronca y odio, te pido que vayas a buscar la bandera argentina al cuarto oscuro".