Lammens defendió el PreViaje: “Es un plan que usaron más de 7.500.000 de personas”

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, salió a cruzar a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, tras el segundo debate previo a las elecciones. Tras como indicó El Marplatense, la dirigente del Pro se manifestó contra el PreViaje y los viajes de egresados: "Hay que dejarse de joder con eso", dijo.

“Me pareció por lo menos extraño, sin ánimo de chicana, lo que terminó diciendo Bullrich del PreViaje, que es un plan que usaron más de 7.500.000 de personas en la Argentina que benefició a 20 mil pymes, que terminó haciendo que el turismo sea el que más empleo registrado generó. Decir que es un ‘plancito’ para que se vayan los estudiantes de viaje de egresados a Bariloche o no conoce o no lo entendió”, apuntó Lammens.

#PreViaje es el programa que: • Usaron 7,5 millones de argentinos

• Movilizó $790 mil millones

• Benefició a 20 mil PYMES El turismo es el sector que: • Más creció en 2023

• Lidera el ranking de creación de empleo este año con un 10,4%

• Ya tiene más empresas que en la… pic.twitter.com/3TgP6964zp — Matías Lammens (@MatiasLammens) October 9, 2023

En este sentido, Lammens reforzó su crítica: “Me parece igual de grave cualquiera de las dos opciones porque estamos hablando de una de las áreas centrales de la economía argentina”.

Por su parte, el director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano, aseguró que “el PreViaje cambió definitivamente el turismo en nuestro país generando que prácticamente no haya temporada baja, y ya lo utilizaron más de 7,5 millones de personas lo que representa un movimiento económico de $790 mil millones para Argentina. Los datos muestran que el sector que más creció liderando el ranking de empleo fue el turístico con un 10,4% y benefició a 20 mil PYMES, sin dudas una política pública que va a continuar con Massa Presidente”.

👉 Para Bullrich el PreViaje que ya usaron más de 7,5 millones de personas es un "plancito para estudiantes".

🇦🇷 Como venimos diciendo con #MassaPresidente habrá PreViaje 6,7,8,9,10 #Debate2023 pic.twitter.com/EOshPp8nel — Ariel Cholo Ciano (@arielcholociano) October 9, 2023

Ciano también confirmó que este verano habrá más vuelos nacionales e internacionales desde Mar del Plata, “sin dudas el turismo es uno de los vectores del desarrollo económico que genera empleo genuino de calidad, bien remunerado y divisas para la Argentina”. En las redes sociales, el candidato a diputado provincial, Gustavo Pulti, y el senador provincial, Pablo Obeid, también defendieron el PreViaje.

Preocupa enormemente Patricia Bullrich queriendo eliminar programas como el Pre Viaje.

Datos del Previaje 5 para toda la Provincia:

✅103 mil turistas

✅Compras anticipadas por $5.150 millones

✅Movimiento total: $7.725 millones

✅De esto corresponde a Mar del Plata el 25% pic.twitter.com/TOx2lyPdd3 — Pablo Obeid (@PabloObeid) October 9, 2023

La nueva conexión internacional Mar del Plata-Montevideo comenzará el 3 de enero de 2024 y se extenderán hasta el 3 de marzo con dos frecuencias semanales, el director de Aerolíneas confirmó que ya comenzó la venta de pasajes para una ruta nunca antes volada por la empresa, “después de 30 años sin conexión internacional esta nueva ruta va a permitir que muchos uruguayos tengan la posibilidad de visitar Mar del Plata y todos los distritos costeros bonaerenses vecinos”, la nueva conexión se implementará con vuelos los días miércoles y sábados, partiendo desde la capital uruguaya a las 11 y a las 10.20 y regresando desde Mar del Plata a las 18.10 y a las 17.20.

“Como creemos en un Estado inteligente que se da generando condiciones e inversión privada, nos reunimos con el sector hotelero, industrial, de entretenimiento, gastronómico y están todos muy esperanzados y optimistas con esta ruta que es muy importante para Mar del Plata", agregó Ciano.

El director de la aerolínea de bandera también confirmó que “en la próxima temporada estival tendremos conexión con Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza como también con el corredor Atlántico que une Mar del Plata con Bahía Blanca, Trelew, Comodoro y Río Gallegos”, anunció.

Por último, informó que en los próximos días se incorporarán 27 frecuencias semanales con Buenos Aires, que se irán incrementando hasta enero.