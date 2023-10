Juan Curuchet sobre el violento asalto que sufrió: “Te quitan tu tranquilidad, te rompen”

El ex ciclista y campeón olímpico Juan Curuchet sufrió el pasado domingo un violento asalto en su casa de la zona rural de Batán, cuando tres sujetos los maniataron y golpearon a él y a su pareja, a quien además le gatillaron en la cabeza. “Estamos todos los ciudadanos metidos en la misma bolsa y a veces hay que decirlo, para que los que nos gobiernan vean qué pasa”, dijo totalmente conmocionado.

“La verdad que estoy más que shockeado, no puedo reaccionar bien porque es algo que uno no se espera”, contó Curuchet. El hecho ocurrió aproximadamente a las 20:30 del domingo, cuando el deportista estaba con su novia en la cama mirando televisión y fueron sorprendidos por tres personas encapuchadas, con guantes y armadas con revólveres y pistolas.

“Me agarraron a mí, me pusieron boca abajo con muchísima agresividad. Me pisaron, me ataron las manos con unos cordones. A mi novia le hicieron lo mismo, la dejaron sentada y atada y ahí fue cuando empezaron a llevarme por la casa preguntándome dónde tenía la plata, apuntándome en la cabeza”, relató el marplatense en diálogo con UPM por Radio Mitre Mar del Plata.

Curuchet resaltó que eran dos jóvenes (“bien agresivos y mal hablados”) y uno más grande, de más de 50 años, que fue quien lo reconoció: “‘Yo te conozco de la tele, a vos y a tu hermano también’. Ahí fue cuando me reconocieron, no es que fueron a mi casa porque me conocían de antes. Les dije donde tenía el dinero, después siguieron por los cajones y yo tenía ahí muchas cosas de oro”.

“Se llevaron los pin de oro de Campeón Olímpico, los de participante de los Juegos Olímpicos, las medallas que me había regalado la gente cuando vine, y algunas internacionales que había ganado, además de cadenitas, un Rólex que me lo habían regalado cuando fui campeón en las Olimpiadas, junto con cuatro relojes más. Me pedían más plata, pero yo no tenía más, era todo”, comentó sobre lo que le sustrajeron.

En uno de los pasajes más duros de su testimonio, Curuchet contó que los delincuentes encontraron una pistola que tenía declarada y “se pusieron a intentar descargarla en la cabeza de mi novia”. Ahí fue cuando les pidió que se calmen, que no tenía más plata y empezaron a cargar lo robado en el auto de su pareja, mientras los ataban de pies y manos y los encerraban en el baño.

Cuando los malvivientes se fueron, Curuchet pudo llamar a la Policía, que se hizo presente en el domicilio. Gracias a la investigación, pudieron encontrar el auto en el que los tres sujetos habían escapado, que había sido incendiado completamente.

El campeón olímpico relató que se habían ido a vivir a esa casa por seguridad y luego de que hace unos años su madre sufriera un robo: “Ahora me doy cuenta de lo que lo pasa a la gente. Te quitan tu tranquilidad, por fuera de lo económico y de las cosas sentimentales, te rompen”.

“A uno que vive cerca de mi casa, como no tenía plata porque la guardaba en el banco, lo mataron a palos. Es tremendo porque si no les das algo, la ligás seguro. Entonces la gente tiene que esconder lo poco que tiene. Yo me di cuenta que si a esos tipos no les daba algo, hoy estaría todo lastimado o peor, por la forma de agresividad que tienen y el pánico en el que entrás. En un momento se me salía el corazón por la situación y no me podía controlar”, agregó el deportista a la vez que destacó que al menos dos estaban bajo la influencia de las drogas.

“Tomé la decisión de hacerlo público porque esto nos pasa a todos, al que más tiene, al que menos tiene, al más conocido, al menos. Hoy lamentablemente estamos todos los ciudadanos metidos en la misma bolsa y a veces hay que decirlo, para que los que nos gobiernan vean qué pasa. No quiero la plata, pero toda una vida me costó ahorrar eso. No puedo más”, concluyó Curuchet, totalmente angustiado.