Fútbol local: los 16avos se definieron en los penales

Se disputaron este miércoles los dieciseisavos de final del torneo "Emiliano Dibu Martínez" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol, donde Almagro Florida se impuso sobre Boca y San José ante Argentinos del Sud, ambos desde los doce pasos.

Es necesario señalar que este domingo se jugarán los octavos de final, marco en el que los enfrentamientos serán: Once Unidos vs San José, Banfield vs Almagro Florida, General Urquiza vs Los Andes, Kimberley vs Círculo, River vs Alvarado y Quilmes vs Independiente.

Por su parte, los dos primeros de la Zona Campenato, Deportivo Norte y Atlético Mar del Plata, esperarán en cuartos de final.

RESULTADOS 16VOS DE FINAL

Almagro 1 (9) - Boca 1 (8)

Argentinos del Sud 0 (12) - San José 0 (13)