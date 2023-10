A menos de diez días de las elecciones, Milei vuelve a Mar del Plata

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, retomará sus caravanas proselitistas en la ciudad de Salta y prepara otra para el sábado en Mar del Plata, en tanto que reiteró que la denuncia que presentó ayer el presidente Alberto Fernández por sus dichos en contra de la moneda nacional forman parte de una "campaña sucia" para con su candidatura.

Milei estará el sábado -en medio de un fin de semana largo- en Mar del Plata, donde encabezará una movilización. Cabe recordar que el candidato se reunió el jueves pasado con empresarios de la ciudad para imponer su agenda económica.

Ayer, el presidente Alberto Fernández denunció por "intimidación pública" a Milei, por considerar que su persistente desacreditación de la moneda nacional causó "temor" en la ciudadanía y favoreció el desarrollo de una «corrida» bancaria en los últimos días.

Además, el Presidente denunció al legislador y candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, por recomendar a la ciudadanía a no ahorrar en pesos.

En una entrevista que brindó esta mañana, Milei reiteró que esos cuestionamientos forman parte de una "campaña sucia" en su contra.

"Me denunció el Presidente y nos veremos las caras en los Tribunales. Dicen que no puedo decir la verdad porque ahora tengo otras responsabilidades, pero estas opiniones las vengo marcando hace seis o siete años", sostuvo esta mañana el candidato

Y agregó: "Me están descalificando porque a alguna persona se le ocurrió criticarme por pensar distinto, porque no adhiero a la agenda 2030, no adhiero al marxismo cultural, no adhiero a lo políticamente correcto y respeto a la matemática, a la lógica".

En tanto, el libertario desestimó la preocupación que expresaron los bancos por sus dichos sobre no renovar plazos fijos: "Hoy los bancos no actúan como bancos, le prestan de mano en mano al banco central, parecen estatizados", indicó.

Además, también se refirió a su postura en caso de llegar a la presidencia y repitió que dejará de considerar «socios estratégicos» a China y Brasil. "A Brasil y a China no los voy a considerar mis socios estratégicos, no hago tratos con comunistas, ahora bien, después vos podes hacer transacciones con quien quieras, el comercio será libre’. El eje del mundo es Estados Unidos e Israel", sostuvo el libertario.

Finalmente, aseguró que "el cepo favorece a los importadores" y indicó que en caso de llegar a la presidencia las pymes argentinas van a tener que "pagar con el tipo de cambio de mercado".

En cuanto a la propuesta de Sergio Massa de pedir una prueba psicológica antes de un eventual balotaje, Milei respondió: "Qué lindo desafío si pudieran hacerlo, como he trabajado en varias empresas privadas estos testeos son recurrentes, son parte del ingreso laboral, cosa que los que están en política no han dado".