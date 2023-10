Decisión tomada: Matías Soulé quiere jugar en la Selección Argentina pese al llamado de Italia

Lionel Scaloni tiene bien considerados a varios jóvenes que juegan en Europa y ya fueron convocados a la Selección Argentina. Uno de ellos es el marplatense Matías Soulé, quien actualmente brilla en Frosinone tras ser cedido por Juventus. Su notable nivel en la Serie A generó el interés de Luciano Spalletti para sumarlo a la lista de Italia, pero el hábil mediocampista parece tener una decisión tomada.

Si bien este miércoles se viralizó en las redes sociales una frase suya en la que asegura que todavía no definió si jugará para su país o la Azzurra, ya que posee la doble nacionalidad, el joven de apenas 20 años remarcó horas más tarde que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que no tiene ninguna duda: quiere defender la camiseta en la Scaloneta y va a esperar un llamado.

¿Qué había dicho? “Aún no lo he decidido entre Argentina o Italia, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Recién comienzo a jugar de forma continua, no quiero tomar una decisión ahora y precipitarme".

A sabiendas que podía el combinado lombardo podía “robárselo”, Scaloni citó en varias oportunidades a Soulé para que entrene con la Mayor, sea parte de la preparación en las fechas FIFA y esté cerca de sus ídolos, entre ellos Lionel Messi. Incluso, el “europibe” también se vistió de celeste y blanco en el en el Mundial Sub-20 tras la citación de Javier Mascherano.

Matías Soulé, la joven joya que fue convocado por la Selección Argentina y Juventus

De Mar del Plata a Italia con algunas escalas en el medio. Desde chico tenía el sueño intacto de poder llegar a ser alguien el fútbol y hoy, con 20 años, Soulé lo está logrando. Zurdo como Messi, su ídolo, y de Independiente gracias a su papá Néstor, Soulé tuvo su debut en el primer equipo de la Juve en un amistoso con Cesena, en julio de 2021. En ese encuentro, el marplatense fue titular y convirtió el gol que sentenció el partido 3-1 a favor de la Vecchia Signora.

Soulé pasó de Argentinos del Sud a Kimberley. De Kimberley a Vélez, y de Vélez a la Juventus. Después de tres temporadas entre el primer y segundo equipo de la Vecchia Signora, fue cedido a préstamo a Frosinone para que sumara minutos y no tardó en demostrar todo su talento: actualmente es titular indiscutido y ya marcó dos goles en seis fechas.