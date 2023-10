El Puerto respira: Aldosivi se queda en la Primera Nacional

No pateó, casi que no le patearon y después de tanto sufrir, Aldosivi consiguió quedarse en la Primera Nacional. Aunque Tristán Suárez venció 2-0 a Estudiantes de Caseros, el "Tiburón" le robó a Ferro el punto que necesitaba para quedarse un año más en la categoría. Un 0 a 0 con sabor a goleada.

Se definió este domingo la Zona B y además del descenso ya conocido de Villa Dálmine, la última fecha dejó al "Lechero" en la promoción, por lo que deberá jugar contra el anteúltimo de la A para determinar quién se queda en la categoría. Su rival puede ser San Telmo, Flandria o Almagro.

El partido no se armó hasta los primeros veinte minutos. Con un "Tiburón" cerrado en defensa -línea de 5-, el local supo manejar la pelota hasta tres cuartos, pero no inquietó a Ingolotti. Y los de Charlier, cómodos con el empate, no fueron vertiginosos, jugaron al ritmo de Olivares y esperaron que aparezaca el espacio, sin forzarlo.

Recién a los 23´ avisó Ferro. Un pase filtrado en diagonal de Villalba desde la derecha, donde antes no sabía qué hacer, rompió la última línea marplatense y encontró a Palacios, que se lució con un taco en el área para dejarsela a Retamar, aunque el delantero no logró darle de lleno.

Tras diez minutos de pocas acciones, cada tanto aparecieron los destellos de ese "Verdolaga" que ingresó al Reducido y llegó a la última jornada con la ilusión de meterse en la Copa Argentina. Allí, el más lúcido de la cancha, Villalva, puso una pelota perfecta a la cabeza de Díaz, quien en vez de darle dirección de arco, la bajó al segundo palo, y la incomodidad le ganó la cuerda a Palacios, que remató de forma imperfecta.

El pitazo que concluyó la etapa inicial fue lo mejor que le pasó. Si bien por momentos transitó el encuentro con holgura, las pérdidas constantes en el cierre le quitaron la calma que había logrado. Encima, se fue al vestuario con la noticia de que el "Lechero" ganaba en Caseros.

Doce minutos más del complemento, con una salida en falso en el medio, le bastaron al técnico marplatense para darse cuenta de que tenía que meter mano. Con Pereyra y Escobar -Paredes estaba amonestado- armó un 5-4-1; un muro para los de Caballito.

Y entre atenciones médicas y tiempo perdido, el segundo período pasó sin pena ni gloria. Ferro lo buscó, a contrarreloj, por arriba y con tiros de media distancia. Intentó en las últimas lo que no había hecho en toda la tarde y en ese juego, el "Tiburón" estaba en su salsa.

La última bola quedó en manos de Ingolotti, el pilarense del club, quien fue de los más abrazados durante las celebraciones por la permanencia. Ahora, o más bien desde mañana y hasta el próximo campeonato, la institución marplatense deberá hacer un mea culpa y ver qué se está haciendo erróneamente para volver a ser ese Aldosivi, ya en el olvido.

SÍNTESIS

Goles: no hubo.

Ferro (0): 1-Miño, 2-Faggioli, 3-Romero, 4-Grana, 5-Machado, 6-Boolsen, 7-Díaz, 8-Palacio, 9-Herrera, 10-Villalva, 11-Retamar. DT: Jorge Cordon.

Aldosivi (0): 1-Ingolotti, 2-Iñíguez, 3-Paredes, 4-González, 5-Morello, 6-Guanini, 7-Indacoechea, 8-Turraca, 9-Riaño, 10-Olivares, 11-Torres. DT: Mariano Charlier.

Cambios en Aldosivi: 12´ ST Escobar por Paredes y Pereyra por Riaño; 21´ ST Maciel por Turraca; 30´ ST Curuchet por Torres.

Juez principal: Nelson Sosa.

Estadio: Ricardo Etcheverri